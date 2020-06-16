MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lerzan Mutlu'nun olay sözlerine Seren Serengil'den yanıt: Motor seslerini duymuyorum

Lerzan Mutlu'nun olay sözlerine Seren Serengil'den yanıt: Motor seslerini duymuyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 09:18 | Son Güncelleme

Lerzan Mutlu ile Seren Serengil’in isim vermeden yaptığı göndermeler magazin dünyasına bomba gibi düştü. Mutlu, Seren Serengil’in geçmişte annesi ile uyuşturucudan tutuklanmasını gündeme getirirken Serengil, “motor” göndermesiyle olay oldu.

Lerzan Mutlu'nun olay sözlerine Seren Serengil'den yanıt: Motor seslerini duymuyorum

Lerzan Mutlu yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine oturdu. Seren Serengil’in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, “Bir arkadaşım göndermiş bugünün bilmecesi diye; başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük ‘kavasakisi’ ve Türkiye’de yemediği evli adam kalmayan, eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı kimdir bilin bakalım?” ifadelerini kullandı.

ütütü

Bu ifadeler herkesi şoke ederken Mutlu'nun Seren Serengil'e gönderme yaptığı gündeme düştü.

Hemen ardından başka bir paylaşım daha yapan Mutlu, ağır sözlerini sürdürerek şunları yazdı: “Bir video gelecek bekleyin! Sil yalvarırım mesajlarınla birlikte birazcık daha eğlen! Şizofren, mitomannnnn, hayal dünyasında yaşayan zavallı!!! İnsanlara iyilik yapmayın! K.mı öpmen gerekirdi zavallı, cahil, dönek!”

Seren Serengil ise “Hadi” notuyla paylaştığı videonun altına şunları yazdı: "O kadar güzel bir hayatım, dostlarım var ki, burası orman olduğundan kuş sesleri huzur içsel huzur o da ayrı o nedenle kapımın önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların MOTOR seslerini duymuyorum.”

DÜŞMANLIK ESKİYE DAYANIYOR?

Lerzan Mutlu daha önce özel bir televizyon kanalında Oya Aydoğan'la birlikte sunuculuk yapmıştı. Ünlü oyuncu Oya Aydoğan, 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 15 Mayıs 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Deniz Akkaya ile Seren Serengil birlikte sundukları başka magazin programına Oya Aydoğan'ın arkadaşı Pınar Bent'i çıkarmıştı. Programda Aydoğan’ın ölüm sebebini stres olarak açıklayan Bent, yaşadığı stresin nedeninin sorumlusu olarak ise Lerzan Mutlu’yu göstermişti.

Bu iddialar üzerine 30 bin TL’lik manevi tazminat davası açan Lerzan Mutlu, haksız bulunmuş ve söz konusu yorumlar “düşünce özgürlüğü” kapsamında kaldığı için davayı kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndüSurvivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

Minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Okuyucu Yorumları 4 yorum
seren serengil ve lerzan mutlu salgın hastalıkları zamanı rahat durun
ikiside gümdeme yeniden gelmek için yapıyor.. klasik yöntem.
al birini vur birine..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs duası 'keriz yolma duası' çıktı

Skandal olay! 'Keriz yolma duası' çıktı

Şener Üşümezsoy canlı yayın tarzıyla olay oldu

Tarzıyla olay oldu! 'Hocam tatilden alıp geldik galiba'

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer tatilde! Eda Ece bu sefer bikinili yakalandı

'Kilolu çıkmışım' demişti! Bu sefer bikinili yakalandı

Gençliğim Eyvah dizisiyle ekrana döndü! Ekin Mert Daymaz kimdir?

Herkes onu merak ediyor! İşte yakışıklı oyuncunun bilinmeyenleri

Hande Subaşı ile sevgilisi Alican Ulusoy tatilde

Aşıklar sezonu açtı! Bodrum'da tatil

Survivor Evrim oyunu neden bıraktı? Survivor'da Cemal Can ile yarışan Evrim'den şaşırtan hareket

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.