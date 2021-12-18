Levent Özdilek'ten üzen itiraf! "Oğlumla belli bir yaşa kadar hayat geçiremedim"

Sinemaya 11 yaşında 'Benim Adım Kerim' filmiyle adım atan Levent Özdilek, "Yılmaz Güney, babamla gençlik arkadaşıydı. Bazen bizde kalırlardı. Adana'da çektiği filmlerde sette hep yanında olurdum. Bir gün bana 'Sen benim oğlumu oynayacaksın. Seni izliyorum. Benim gibi yürüyorsun. Ufaktan benim gibi bakıyorsun. Aynen böyle devam et' dedi. Sonra 'Benim Adım Kerim'i çektik" açıklamasını yaptı.

"ÇOK FARKINDA DEĞİLDİK"

Dizilerde rol aldıktan sonra daha büyük kitlelere ulaşan oyuncu, tanınır olmanın o dönem kendisinde hissettirdiği duyguları, "Akademik eğitimden gelip, yıllarca tiyatroda yer aldıktan sonra televizyon bambaşka bir şeydi. Özel televizyonlar yoktu. Çok farkında değildik aslında. Ama çok büyük bir keyif. Çok daha büyük kitlelere ulaşıyorsunuz" sözleriyle anlattı.

Özdilek, 'Şehnaz Tango' dizisinin kariyerinde çıkış dizisi olduğunu belirterek, "Benim patlamam o diziydi. Benim çıkış dizimdir. İnanılmaz bir ivme kazandırdı bana" dedi.

"EN ÖNEMLİSİ ÇOCUKLARIMIZ"

Hayattaki en büyük ödülünün çocukları olduğunu söyleyen Levent Özdilek, "En önemlisi bence çocuklarımız. Geleceğimiz çocuklarımız ve ailemiz. Aile çok önemli" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN BÖYLE DEĞİLDİ"

Oyunculuğun her mesleği içinde barındırdığını dile getiren Özdilek, öğrenmenin yaşının olmadığını ve her işte yeni bir şey öğrendiğini söyledi. Seyircinin dizileri kendine göre seçtiğini belirten oyuncu, "Bir tarafta silahlı polisiye işler, mafyatik işler var. Onun çok ciddi bir seyircisi var. Duygusal işlerin seyircisi var. Eskiden yaptığımız işlerde çok iyi bir senaryo olması gerekiyordu. İyi bir yapımcı olması lazım. İyi bir yönetmen olması lazım. İyi bir cast olması lazım ama bunlar da yetmiyor. Eskiden böyle değildi. Hayat o kadar hızlı bir devinimde ki... Biraz fazla temposu düşük, enerjisi düşük işler hemen başka yere geçiyor. Çok hızlandı. Eskiden çok fazla seçenek yoktu" şeklinde konuştu.

"OĞLUMLA VAKİT GEÇİREMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Erken yaşta evlenerek baba olan Levent Özdilek, "O dönemde eşimle biraz erken ayrıldık. Oğlumla belli bir yaşa kadar bir hayat geçiremedim. O biraz bana koymuştur. Allah'tan kızımla daha fazla zaman geçirdik. Şimdi de Boğaziçi’ni kazandı. Yürekli olmayı, paylaşmayı, saygı duymayı ilişkilerinde zaten bunları öğretmemiz gerekiyor. Ülkesini, topraklarını sevmeyi öğretiyoruz ama ben biraz daha arkadaş olarak büyüttüm. Arkadaş gibi bir çok şeyi yaşadık" dedi.

