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Levent Yüksel'den aşk dolu paylaşım!

22.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özlem Öztürk, 58. yaşına basan eşi Levent Yüksel'in doğum gününü, "Bu dünyaya bir sen daha gelmez ve ben seni dünyalara değişmem. İyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle kutladı.

Levent Yüksel'den aşk dolu paylaşım!

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile iki yıl önce sade bir törenle İzmir'de nikah masasına oturmuştu. Birlikteliklerini sürdüren çiftten Yüksel, dün 58. yaşına bastı.

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"SENİ DÜNYALARA DEĞİŞMEM"

Öztürk, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Yüksel ile yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Özlem Öztürk, "Aşkım, hayal kahramanım, hayat arkadaşım... Bu dünyaya bir sen daha gelmez ve ben seni dünyalara değişmem. İyi ki doğdun sevgilim, tüm dileklerin gerçek olsun..." ifadelerini kullandı.


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Levent Yüksel sosyal medya hayal kahraman

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