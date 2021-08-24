Levent Yüksel'den sahnede selfie

‘Ya Sonra’ şarkısıyla konserine başlayan Levent Yüksel, en sevilen şarkılarını Harbiye’yi dolduran sevenleriyle koro halinde söyledi. Konser boyunca Levent Yüksel şarkılarına eşlik eden misafirler bol bol dans ederek eğlence dolu bir akşam geçirdiler.

Konserin sonuna doğru sahneden bu akşamın anısı olarak selfie çeken Levent Yüksel, instagram hesabından fotoğrafı paylaşacağının sözünü verdi. 2 saat sahneden kalan sanatçı, dillere destan olan ‘Zalim’, ‘Ayrılmam’ ve ‘Medcezir’ gibi şarkılarını binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyledi.

Yüksel, şarkılarıyla olduğu kadar bir an olsun düşmeyen temposuyla da müzikseverleri kendisine hayran bıraktı. Yoğun istek ve alkış üzerine ‘Onursuz Olmasın Aşk’ şarkısıyla bis yapan Levent Yüksel dakikalarca ayakta alkışlandı.

