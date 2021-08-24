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Levent Yüksel'den sahnede selfie

24.08.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğinin usta sanatçısı Levent Yüksel, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. İstanbullularla bir araya gelerek 90’lardan günümüze gelen şarkılarını seslendiren Yüksel, performansıyla unutulmaz bir akşama imza attı.

Levent Yüksel'den sahnede selfie

‘Ya Sonra’ şarkısıyla konserine başlayan Levent Yüksel, en sevilen şarkılarını Harbiye’yi dolduran sevenleriyle koro halinde söyledi. Konser boyunca Levent Yüksel şarkılarına eşlik eden misafirler bol bol dans ederek eğlence dolu bir akşam geçirdiler.

LEVENT YUKSEL HARBİYE (3)

Konserin sonuna doğru sahneden bu akşamın anısı olarak selfie çeken Levent Yüksel, instagram hesabından fotoğrafı paylaşacağının sözünü verdi. 2 saat sahneden kalan sanatçı, dillere destan olan ‘Zalim’, ‘Ayrılmam’ ve ‘Medcezir’ gibi şarkılarını binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyledi.

LEVENT YUKSEL HARBİYE (4)

Yüksel, şarkılarıyla olduğu kadar bir an olsun düşmeyen temposuyla da müzikseverleri kendisine hayran bıraktı. Yoğun istek ve alkış üzerine ‘Onursuz Olmasın Aşk’ şarkısıyla bis yapan Levent Yüksel dakikalarca ayakta alkışlandı.

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