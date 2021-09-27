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Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşka geldi

27.09.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Özlem Öztürk (40) ile evlenen sanatçı Levent Yüksel (57), bir süredir eşiyle İzmir'de tatil yapıyordu. Ünlü şarkıcı, sahil kenarında eşiyle aşk dolu pozlar verdi.

Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşka geldi

Şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile geçtiğimiz sene sade bir törenle İzmir'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Yüksel, aşka geldi.
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Eşiyle bir süredir İzmir'de tatil yapan 57 yaşındaki şarkıcı, deniz kenarında birlikte çekilen bu fotoğrafı, "Yaz bitse ne olur... Güneş ısıtmazsa aşk ısıtır içimizi" notuyla yayınladı.

Özlem Öztürk de aynı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Levent Yüksel, geçtiğimiz temmuz ayında eşinin doğum gününü, "Bana her gün yeniden doğduğumu hissettiren güzel karım; bugün senin doğum günün. Hayatımızın son gününe kadar her günü aşkla kutlamak dileğiyle..." sözleriyle kutlamıştı.

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