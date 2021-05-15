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Leyla ile Mecnun haberini Ahmet Mümtaz Taylan duyurdu

15.05.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Benim İstanbul’um" programına katılan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Leyla ile Mecnun çekimlerinin çok yakında başlayacağını söyledi. Leyla ile Mecnun Onur Ünlü yönetmenliğinde yeniden sete giriyor.

Leyla ile Mecnun haberini Ahmet Mümtaz Taylan duyurdu

Bir döneme damgasını vurmuş efsane dizi Leyla ile Mecnun'un tekrar çekileceği haberi gündem olmuştu. Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, katıldığı "Benim İstanbul'um" programında dizinin çok yakında sete çıkacağını açıkladı.

Moderatör Aslı Öymen'in "Leyla ile Mecnun çekiliyor mu gerçekten, söylenti olmaktan çıktı mı?" sorusuna yanıt veren Taylan, "Söylenti olmaktan çıktı artık. İki saat önce Onur Ünlü ile konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana" dedi.

Ekran Alıntısı

KADRO AYNI

Yönetmen Onur Ünlü ve Burak Aksak ortaklığında bir senaryo ile çekilecek olan Leyla ile Mecnun dizisinin aynı kadro ile sete çıkacak olması hakkında Taylan, "Aynı ekip bir araya gelmeseydi yapılmaması gereken bir şeydi zaten. Geldiği için yapıyoruz. Yoksa bir tane bile eksiği kaldıracak durum değildir."

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Ahmet Mümtaz Taylan
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