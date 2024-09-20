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Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin ile evlendi! Meriç Aral'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.09.2024 09:12
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği İsmail Abi karakteri ile hafızalara kazınan Serkan Keskin 7 yıllık sevgilisi Meriç Aral ile evlendi. Oyuncu çiftin düğün törenine ünlü isimler akın etti. Meriç Aral'ın gelinliği ise sosyal medyada gündem oldu.

Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin ile evlendi! Meriç Aral'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

MYNET- Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail Abi karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serkan Keskin sonunda evlendi.

7 yıldır kendisi gibi oyuncu Meriç Aral ile birlikte olan ünlü çiftin düğün töreni İstanbul'un gözde semti Etiler'de yer alan özel bir mekanda aile ve arkadaşları gerçekleşti.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sürekli tarihi ertelenen düğün töreninden görüntüler de sosyal medyanın gündemine oturdu. Meriç Aral'ın gelinliğine adeta yorum yağdı.

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Düğünde sade askılı bir gelinlik ve abartıdan uzak bir saç ve makyaj tercih eden Meriç Aral'ın tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

MERİÇ

YORUM YAĞDI

Aral'a sosyal medyada bazı kullanıcılar 'çok güzel olmuş', 'sade ve zarif', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'hiç olmamış', 'daha güzel olabilirdi', 'çok basit kalmış' gibi eleştirel yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Meriç Aral Serkan Keskin
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