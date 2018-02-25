Leyla Lydia Tuğutlu Netflix dizisinde rol alacak mı?

Katıldığı bir defile etkinliğinde kameralar yansıyan Leyla Lydia Tuğutlu, “İlk defa defilelerine katılıyorum. Çok heyecanlıyım. Kıyafetlerini sürekli giyiyorum, senelerdir davet ediyorlar. İlk defa katılabildim” dedi.

Netflix’in ilk Türk orijinal dizisinde Çağatay Ulusoy’la başrolleri paylaşacağı iddia edilen 28 yaşındaki oyuncu, “Daha belli değil. Çok istiyorum ama netlik kazanmadı. O yüzden konuşmuyorum” ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Ulusoy ile Tuğutlu 2015’te ‘Delibal’ filminde başrolü paylaşmıştı.

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