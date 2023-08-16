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  4. Leyla Tanlar bikinili poz verdi! Sevgilisi Burak Dakak’tan uyarı geldi

Leyla Tanlar bikinili poz verdi! Sevgilisi Burak Dakak’tan uyarı geldi

16.08.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Güzel Günler dizisinde rol alan ve aynı dizide başrolü paylaştığı Burak Dakak ile sevgili olan Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına sevgilisi kayıtsız kalamadı. Dakak’ın “Silsene” yorumu dikkat çekti.

Güzel Günler dizisinde Selma karakterine hayat veren Leyla Tanlar son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Tanlar bikinili pozuyla adeta büyüledi.

leyla tanlar bikinili poz verdi

Ünlü ismin paylaşımına kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Dakak da yorum yaptı. Dakak fotoğrafa esprili bir şekilde “Çok güzelsin aşkım. Silsene” dedi.

leyla-tanlar

Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle ün kazanan Leyla Tanlar ilişkilerinin başladığı haberini beraber çekildikleri fotoğraf ile duyurmuştu.

leyla-tanlar-burak-dakak

Güzel Günler dizisinde de iki sevgiliyi canlandıran ünlü isimlerin aşkı gerçeğe dönüşmüş oldu.

leyla-burak

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