Leyla Tanlar bikinili poz verdi! Sevgilisi Burak Dakak’tan uyarı geldi

Güzel Günler dizisinde Selma karakterine hayat veren Leyla Tanlar son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Tanlar bikinili pozuyla adeta büyüledi.

Ünlü ismin paylaşımına kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Dakak da yorum yaptı. Dakak fotoğrafa esprili bir şekilde “Çok güzelsin aşkım. Silsene” dedi.

Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle ün kazanan Leyla Tanlar ilişkilerinin başladığı haberini beraber çekildikleri fotoğraf ile duyurmuştu.

Güzel Günler dizisinde de iki sevgiliyi canlandıran ünlü isimlerin aşkı gerçeğe dönüşmüş oldu.



