MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaşınca işinden oldu! TRT‘deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı

Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaşınca işinden oldu! TRT‘deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı

30.08.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Dakak ile aşk yaşayan Leyla Tanlar, bikinili bir karesinin Instagram hesabından paylaşmıştı. Sevgilisi Burak Dakak "Silsene aşkım" yazında fotoğraf hızla yayılmıştı. Güzel oyuncuyu bu paylaşım işinden etti. Leyla Tanlar iddialara göre TRT‘deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı.

Geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Leyla Tanlar, Instagram hesabından son olarak siyah bikinili bir pozunu yayınladı. Sevgilisi Burak Dakak fotoğrafın altına "Çok güzelsin aşkım, silsene" yorumunu yazınca fotoğraf silindi silinmesine ama sosyal medyada da oldukça konuşuldu. İddialara göre bu fotoğraf güzel oyuncunun başına iş açtı.

PAKİSTANLI YAPIMLA ORTAK DİZİ

TRT‘ye dönem dizileri hazırlayan Akli Film, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan 2 bölümünün peşine “Selahattin Eyyubi” dizisini çekiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akli Film’in patronu Emre Konuk, diziyi Pakistanlı yapım şirketi Ansari-Shah Films’le ortak çekiyor.

Minik bikinisiyle poz verince olay oldu Minik bikinisiyle poz verince olay oldu

SSFS

Dizinin başrol kadın karakteri Süreyya için de Leyla Tanlar’la prensipte el sıkışılmıştı. Akli Film'in Pakistanlı Ansari-Shah Films şirketiyle TRT'ye çekeceği yeni dönem dizi "Selahaddin Eyyubi" dizisinde başrol kadın oyuncusu olması beklenen Leyla Tanlar bu fotoğraftan sonra kadro dışı kaldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı yarı şeffaf elbisesiyle dikkat çektiDiriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı yarı şeffaf elbisesiyle dikkat çekti
İsmail Balaban çileden çıkmıştı! "Survivor'a gitti havalandı" sözlerine sitemİsmail Balaban çileden çıkmıştı! "Survivor'a gitti havalandı" sözlerine sitem
Tatil pozlarıyla gündemde! "Kusursuz değil ama seksi"Tatil pozlarıyla gündemde! "Kusursuz değil ama seksi"
Anahtar Kelimeler:
Leyla Tanlar Oyuncu sevgilisi yaşında fotoğrafı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.