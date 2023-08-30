Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaşınca işinden oldu! TRT‘deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı

Geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Leyla Tanlar, Instagram hesabından son olarak siyah bikinili bir pozunu yayınladı. Sevgilisi Burak Dakak fotoğrafın altına "Çok güzelsin aşkım, silsene" yorumunu yazınca fotoğraf silindi silinmesine ama sosyal medyada da oldukça konuşuldu. İddialara göre bu fotoğraf güzel oyuncunun başına iş açtı.

PAKİSTANLI YAPIMLA ORTAK DİZİ

TRT‘ye dönem dizileri hazırlayan Akli Film, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan 2 bölümünün peşine “Selahattin Eyyubi” dizisini çekiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akli Film’in patronu Emre Konuk, diziyi Pakistanlı yapım şirketi Ansari-Shah Films’le ortak çekiyor.

Dizinin başrol kadın karakteri Süreyya için de Leyla Tanlar’la prensipte el sıkışılmıştı. Akli Film'in Pakistanlı Ansari-Shah Films şirketiyle TRT'ye çekeceği yeni dönem dizi "Selahaddin Eyyubi" dizisinde başrol kadın oyuncusu olması beklenen Leyla Tanlar bu fotoğraftan sonra kadro dışı kaldı.



