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LGS'de öğrencilere sorulan 'at sorusu' sosyal medyayı ikiye böldü! Kimi skandal dedi kimi destek verdi

06.06.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS’de sorulan sorular her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavın hemen ardından yine gündem oldu. Dün gerçekleştirilen sınavda da atların yürüyüşü ile ilgili bir soru yine tartışma yarattı. Soru için kimileri ‘skandal’ yorumunda bulunsa da kimleri ise soruyu ‘gayet güzel bir mantık sorusu’ şeklinde yorumladı. İşte LGS’de sorulan ‘at sorusu’ ve gelen yorumlardan bazıları…

LGS'de öğrencilere sorulan 'at sorusu' sosyal medyayı ikiye böldü! Kimi skandal dedi kimi destek verdi

Türkiye genelin de dün 1 milyon 236 bin öğrenci Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’na girdi. LGS’deki sorular sınavın hemen ardından meb.gov.tr adresinden yayınlanırken bazı sorular ise yine sosyal medyada gündem oldu.

Sınavda sorulan atların yürüyüş biçimlerinin sorulduğu soru sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazılarında sorunun gayet güzel bir mantık sorusu olduğu savunulurken bazıları ise aynı soruyu ‘skandal’ olarak niteledi.

Ekşisözlük’ten ‘LGS sınavında sorulan skandal at sorusu’ şeklinde açılan başlığa yüzlerce yorum gelirken yorum yapıldı. Gelen yorumların çoğunluğu soruyu savunsa da soru nedeniyle büyük tartışma yaşandı.

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İşte LGS sınavında çıkan at sorusu ve yapılan yorumlardan bazıları:

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LGS Liselere Geçiş Sınavı
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