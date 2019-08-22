Liam Hemsworth Miley Cyrus'a boşanma davası açtı

29 yaşındaki Avustralyalı aktör Liam Hemsworth, ‘şiddetli geçimsizlik’ ve ‘aralarındaki uzlaşmaz farklılıklar’ gerekçesiyle, Miley Cyrus’tan boşanmak için Los Angeles mahkemesine dava açtı.

Boşanma haberinin çıkmasından bir gün önce Miley Cyrus, İtalya’da birlikte tatil yaptığı blog yazarı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmişti. Dedikodulara göre 26 yaşındaki Cyrus, Hollywood’ta bir mekanda bakışlara aldırmadan Kaitlynn Carter ile romantik dakikalar geçirdi.

Cyrus’un İtalya’da çekilen fotoğraflarının basına yansımasından sonra Liam Hemsworth’ün psikolojik yıkım yaşadığı öne sürüldü.

Miley Cyrus, geçen hafta yayınladığı Slide Away adlı yeni şarkısında Liam Hemsworth ile ilişkisine gönderme yapmış, eski eşinin alkol ve uyuşturucu kullandığını ima etmişti.

Hemsworth cephesinden gelen karşı suçlamalar, Cyrus’un evlilik boyunca sadakatsiz davrandığı ve toplum içinde taşkınlık yaptığı şeklindeydi.



