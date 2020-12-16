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Libya nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Libya nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

İçindekiler

  • Libya Nerede, Hangi Kıtada?
  • Libya Nüfusu
  • Libya Dili
  • Libya Dini
  • Libya Parlamentosu Nerede?
  • Libya Bayrağı Nasıldır?
  • Libya Parası Nedir?
  • Libya Şehirleri ve Gezilecek Yerler

Akdeniz'in en göz kamaştıran ülkelerinden birisi olan Libya, gerek doğası gerekse tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ziyaretçilerine farklı deneyimler sunan ülkeler arasındadır. Yakın geçmişte bir iç savaş yaşayan ülke, bugün bu savaşın izlerini silmeye çalışıyor. Peki, Libya nerede, en önemli şehirleri hangileri ve görülmesi gereken önemli güzellikler nerelerdir? İşte tüm ayrıntıları ile Libya!

Libya ismi, eski Mısırlıların Berberiler için kullandığı Lebu sözcüğünden gelir. Libya'nın tarihi ve kültürel geçmişi Berberi kabilelerine kadar uzanır. Bu kültürel mirasın yanı sıra Akdeniz kıyılarındaki mükemmel şehirleri ile ülke görülmeye değer bir coğrafyaya sahiptir. Bu yazımızda "Libya nerede, hangi kıtada?" sorusuna yanıt verdik ve Libya'nın nüfusu, dili ve dinini sizler için derledik. İşte detaylar!

Libya Nerede, Hangi Kıtada?

Libya'nın kültürel dokusu ve önemli merkezlerinden bahsetmeden önce "Libya nerede?" sorusunu cevaplayalım. Kuzey Afrika bölgesinde yer alan Libya yüz ölçümü ile Afrika'nın dördüncü büyük ülkesidir. 1.759.540 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan ülkenin komşu ülkeleri ise Mısır, Sudan, Nijer, Çad, Cezayir ve Tunus'tur.

Libya Nüfusu

Libya'nın nüfusu 6.68 milyondur. Nüfusun etnik unsurlar içerisindeki dağılımında ise Araplaşmış Berberiler, saf Arap ve çöl kabilelerinden oluşan Bedeviler ve Tuaregler bulunur. Ülke yüz ölçümünün büyük bir bölümü çöllerle kaplı olduğu için nüfusun %90'ına yakını kıyı şehirlerinde yaşar.

Libya Dili

Libya'nın resmi dili Arapça olmakla beraber nüfusun yaklaşık olarak %20'si Berberi dili olan Tamazight dilini konuşur. Arapçanın ağız ve lehçelerinin yoğun olarak konuşulduğu ülkede ayrıca, özellikle büyük şehirlerde, İngilizce ve İtalyanca da konuşulur. Günümüzde yaşlıların büyük çoğunluğunun İtalyanca bilmesinin nedeni ise Libya'nın geçmişte İtalya'nın kontrolünde olmasından kaynaklanır.

Libya Dini

Libya'nın dini yapısını çok büyük oranda Müslümanlık oluşturur. Nüfusun yüzde 96,6'sı Müslüman, yüzde 2,7'si Hıristiyan, yüzde 0,3'ü ise Budist'tir.

Libya Parlamentosu Nerede?

Libya, üniter geçici parlamenter cumhuriyet ile yönetiliyor. Başkenti Trablus olan ülke üç bölgeden ve 22 ilden oluşur. Bu bölgeler doğuda Sirenayka, kuzeybatıda Trablus ve güneybatıda Fezzan'dır.

Libya Bayrağı Nasıldır?

Libya bayrağı kırmızı, siyah ve yeşil renklerinden oluşan üç yatay şeridin ortasında bulunan ay yıldız sembolünden oluşur.

Libya Parası Nedir?

Libya parası ise Libya Dinarı'dır.

Libya Şehirleri ve Gezilecek Yerler

Libya'nın belki de en önemli coğrafi karakteristiği, Orta Doğu ve Afrika'daki yaklaşık 2000 km'yi bulan Akdeniz sahilleri ve plajlarıdır. Ancak iç kesimlere doğru gidildikçe ülke yüz ölçümünün büyük bir kısmını çöller kapladığından dolayı yerleşim daha çok kıyı şeridindeki şehirlerde gerçekleşir.

Libya'nın en önemli şehirleri ise başkent Trablus, Bingazi ve Misrata'dır. Trablus, Libya'nın hem en büyük hem de en kozmopolit kentidir. Grekçede üç şehir anlamında kullanılan Tripoli yani Trablus'ta, Arap, Müslüman, Osmanlı ve İtalyan esintilerini bulmak son derece doğal. Tam bir Akdeniz kenti olan şehir MÖ 500'lerde kurulmuştur. Köklü bir tarihe sahip olan Trablus'un en önemli değerleri ise Bab el-Aziziye Kışlası, Assai El Hamra Kalesi, Cemahiriye Müzesi ve Gürcü Camisidir.

Trablus dışında bir diğer önemli şehir ise Bingazi'dir. Libya'nın en büyük ikinci şehri olan ve yine Akdeniz sahilinde yer alan Bingazi, uzun yıllar Osmanlı idaresinde kalmış bir yerleşim. Sidra Körfezi'ne kurulan kentin neredeyse dört bir yanı göllerle ve parklarla çevrili. Yüz ölçümü ile kıyaslandığında ülkenin en yoğun nüfuslu yerleşim alanıdır. II. Dünya Savaşı esnasında yoğun bombardıman altında kalan kent yeniden inşa edilen modern bir şehir pozisyonundadır. Bingazi'nin en önemli adresleri arasında ise Özgürlük Meydanı ve Kapalı Çarşı gelir. Tarih turizmi için kenti ziyaret edenler içinse bölgede beş Antik Yunan kenti bulunur. Parkları ve yeşillikleri ile ünlü olan Bingazi'de ayrıca El Muntazah, Al Buduzeera ve Al - Fuwayhat Parkları da mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.

Libya'nın üçüncü büyük şehri ise ülkenin ticaret başkenti olarak kabul gören Misrata'dır. Aynı zamanda bir liman kenti olan Misrata'da Misrata Parkını, Misratta Ana Camiini, Koztik Kulesini ve Araar Kumsalını gezebilirsiniz.

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