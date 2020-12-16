Libya nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Libya ismi, eski Mısırlıların Berberiler için kullandığı Lebu sözcüğünden gelir. Libya'nın tarihi ve kültürel geçmişi Berberi kabilelerine kadar uzanır. Bu kültürel mirasın yanı sıra Akdeniz kıyılarındaki mükemmel şehirleri ile ülke görülmeye değer bir coğrafyaya sahiptir. Bu yazımızda "Libya nerede, hangi kıtada?" sorusuna yanıt verdik ve Libya'nın nüfusu, dili ve dinini sizler için derledik. İşte detaylar! Libya Nerede, Hangi Kıtada? Libya'nın kültürel dokusu ve önemli merkezlerinden bahsetmeden önce "Libya nerede?" sorusunu cevaplayalım. Kuzey Afrika bölgesinde yer alan Libya yüz ölçümü ile Afrika'nın dördüncü büyük ülkesidir. 1.759.540 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan ülkenin komşu ülkeleri ise Mısır, Sudan, Nijer, Çad, Cezayir ve Tunus'tur. Libya Nüfusu Libya'nın nüfusu 6.68 milyondur. Nüfusun etnik unsurlar içerisindeki dağılımında ise Araplaşmış Berberiler, saf Arap ve çöl kabilelerinden oluşan Bedeviler ve Tuaregler bulunur. Ülke yüz ölçümünün büyük bir bölümü çöllerle kaplı olduğu için nüfusun %90'ına yakını kıyı şehirlerinde yaşar.

Libya Dili Libya'nın resmi dili Arapça olmakla beraber nüfusun yaklaşık olarak %20'si Berberi dili olan Tamazight dilini konuşur. Arapçanın ağız ve lehçelerinin yoğun olarak konuşulduğu ülkede ayrıca, özellikle büyük şehirlerde, İngilizce ve İtalyanca da konuşulur. Günümüzde yaşlıların büyük çoğunluğunun İtalyanca bilmesinin nedeni ise Libya'nın geçmişte İtalya'nın kontrolünde olmasından kaynaklanır. Libya Dini Libya'nın dini yapısını çok büyük oranda Müslümanlık oluşturur. Nüfusun yüzde 96,6'sı Müslüman, yüzde 2,7'si Hıristiyan, yüzde 0,3'ü ise Budist'tir. Libya Parlamentosu Nerede? Libya, üniter geçici parlamenter cumhuriyet ile yönetiliyor. Başkenti Trablus olan ülke üç bölgeden ve 22 ilden oluşur. Bu bölgeler doğuda Sirenayka, kuzeybatıda Trablus ve güneybatıda Fezzan'dır. Libya Bayrağı Nasıldır? Libya bayrağı kırmızı, siyah ve yeşil renklerinden oluşan üç yatay şeridin ortasında bulunan ay yıldız sembolünden oluşur. Libya Parası Nedir? Libya parası ise Libya Dinarı'dır. Libya Şehirleri ve Gezilecek Yerler Libya'nın belki de en önemli coğrafi karakteristiği, Orta Doğu ve Afrika'daki yaklaşık 2000 km'yi bulan Akdeniz sahilleri ve plajlarıdır. Ancak iç kesimlere doğru gidildikçe ülke yüz ölçümünün büyük bir kısmını çöller kapladığından dolayı yerleşim daha çok kıyı şeridindeki şehirlerde gerçekleşir.