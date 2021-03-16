Lider Şahin: Heyecanımı ikiye katladı

Uluslararası Tüketici Zirvesi Ödülleri’nde ilk teklisi Mesela’nın klibi ile En İyi Klip Ödülü’ne layık görülen sanatçı, klibin yönetmeni Bedran Güzel’e ve tüm ekibine teşekkür ederek müzikal yolculuğundaki ilk ödülünü aldı.

'ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Lider Şahin basın mensuplarına verdiği röportajda ise duygularını şu sözlerle ifade etti:” Müzikal yolculuğumun ilk ödülünü aldım. O yüzden çok mutluyum. Yönetmenim Bedran Güzel’e, Lider Entertainment ailesine ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni şarkımın yayınlanmasının heyecanını yaşarken bu ödül heyecanımı ikiye katladı. Darısı yeni şarkım Oldu Mu?’nun başına. Haziran ayında da yeni teklim yayınlanacak. Ara vermeden ürettiğim şarkıları dinleyicilerle buluşturacağım.”

