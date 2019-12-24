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Lider Şahin kural bozdu! Didem Soydan paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 11:39 | Son Güncelleme

Yazdan beri aşk yaşayan Lider Şahin ve Didem Soydan, bu ilişkilerini sosyal medya hesaplarına yansıtmıyordu. İkilinin adeta aralarında gizli bir anlaşma gibi yürüttüğü paylaşmama kuralı geçtiğimiz gün bozuldu.

Lider Şahin kural bozdu! Didem Soydan paylaşımı

Usta müzisyen Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, özel hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Şahin, bir süredir manken Didem Soydan ile aşk yaşıyor.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Şahin, yaptığı paylaşımla kural bozdu.

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Lider Şahin, hesabından sevgilisi Didem Soydan’ın kendi çektiği bir karesini paylaştı ve kadrajda görülen çiçek tablosuna göndermede bulunarak; “Hangi açıdan çekersen çek, sadece bir tanesi açıyor” notunu düştü.

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Sevgilisi de Lider’in bu jestini karşılıksız bırakmadı ve bu paylaşıma bir çiçek emojisi ile katıldı.

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Lider Şahin ve Didem Soydan Didem Soydan

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