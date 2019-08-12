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Lider Şahin ve Demet Özdemir aşk yaşamış!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 12.08.2019 13:15 | Son Güncelleme

Bir dönem İrem Derici ile birlikte olan Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin şu sıralar yine aşk hayatıyla gündemde... Şahin'in annesi de aşk konularının içinde...

Lider Şahin ve Demet Özdemir aşk yaşamış!

Usta müzisyen Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin aşk hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Adı kısa bir süre önce Didem Soydan ile anılan Lider Şahin'in daha önce ünlü bir oyuncu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Lider Şahin, Demet Özdemir ile aşk yaşadı.

Ancak bu birlikteliğe anne Didem Şahin'den onay çıkmadı. Didem Şahin'in baskısı sonucu ikili ayrıldı.Demet Özdemir'in çevresine 'Annesi yüzünden ayrıldık' dediği öğrenildi.

Didem Şahin'in, oğlu Lider'in Didem Soydan ile yakınlaşmasıyla ilgili "Gelin adayı değil. Oğlumun kız arkadaşı diyelim, daha doğru olur" ifadeleri dikkat çekmişti.

Lider Şahin, aşk hayatıyla ilgili suskunluğunu sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Şahin, Demet Özdemir ve Didem Soydan haberlerine, "Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

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Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin Lider Şahin Demet Özdemir

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