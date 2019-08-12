Lider Şahin ve Demet Özdemir aşk yaşamış!

Usta müzisyen Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin aşk hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Adı kısa bir süre önce Didem Soydan ile anılan Lider Şahin'in daha önce ünlü bir oyuncu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Lider Şahin, Demet Özdemir ile aşk yaşadı.

Ancak bu birlikteliğe anne Didem Şahin'den onay çıkmadı. Didem Şahin'in baskısı sonucu ikili ayrıldı.Demet Özdemir'in çevresine 'Annesi yüzünden ayrıldık' dediği öğrenildi.

Didem Şahin'in, oğlu Lider'in Didem Soydan ile yakınlaşmasıyla ilgili "Gelin adayı değil. Oğlumun kız arkadaşı diyelim, daha doğru olur" ifadeleri dikkat çekmişti.

Lider Şahin, aşk hayatıyla ilgili suskunluğunu sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Şahin, Demet Özdemir ve Didem Soydan haberlerine, "Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

