Liderler arasında ilginç şakalaşma! Macron kahkaha atıp yüzünü tokatladı

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şakayla karışık Rama'nın yüzüne vurduğu anlar gündem oldu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la şakalaştığı anlar gündem oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i işaret eden Rama, Macron'a "Bizden özür dilemen lazım çünkü bizi kutlamadın" dedi. Nedenini soran Macron'a Rama "Trump aramızdaki anlaşmazlığı bitirdi" yanıtını verdi.

GÜLEREK YÜZÜNE VURDU

Rama, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önceki bir konuşmasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında sağlanan barıştan bahsederken yanlışlıkla "Arnavutluk ve Azerbaycan arasındaki savaşı bitirdim" dediğini hatırlattı.

Bunun üzerine Macron, kahkaha atarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın yüzüne hafifçe vurdu. O anlar ise sosyal medyada konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Fransa Emmanuel Macron
