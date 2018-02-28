Türkiye kökenli oyuncu Trump yüzünden işinden oldu

Türkiye'de doğup büyüyen ve Almanya'da yaşayan oyuncu Sema Meray’ın kızı Lilli Hollunder, ABD Başkanı Donald Trump’ın vize kısıtlaması kararı nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti.

Daha önce Almanya'da bir çok filmde rol alan ve son olarak ‘Tatort’ (Olay Yeri) dizisinin komiseri olarak izleyici karşısına çıkan Lilli Hollunder, ABD Başkanı Donald Trump yüzünden işsiz kaldığını duyurdu.

TRUMP'I SUÇLADI

Alman milli kaleci Rene Adler’le evli olan Hollunder, duygularını bloğunda şöyle anlattı: "Bilim kurgu filmi için ABD’den teklif aldım. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Sevinçten uçuyordum. Sevincim o kadar büyüktü ki, kendimi zaptedemeyip bağırıyor, çağırıyor, havalara zıplıyordum. Düşünebiliyor musunuz, iki hafta sonra ABD’de Utah’a uçarak, kamera karşısına geçecektim. Hem de bilim kurgu hayranı olan birisi olarak.

1994 yapımı Kurt Russell’lı ‘Stargate’ filmi kadar önemliydi bu film. ‘Stargate’i sayısız kere izlemiştim. Ama 24 saat sonra her şey değişti. Bu süre içinde ‘01 iş vizesi’ni alamayacağım ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump’ın seyahat ve çalışma şartlarını zorlaştırması sayesinde hayatım söndü.

Kendisine bunun için teşekkür ediyorum. Düşünebiliyor musunuz halimi? En mutlu insandan bir anda en mutsuz insan olmayı. Tüm sevincim uçup gitti. Derin bir boşluğa düştüm.”

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