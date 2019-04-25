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Lilly Collins’in elbisesi olay oldu! Göğüs detayı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Lilly Collins’in Wicked, Shockingly Evil and Vile filminin galasındaki görüntüsü şaşırttı. Lily Collins, zarafetiyle göz doldurdu fakat sosyal medya sadece oyuncunun göğüslerini konuştu.

Lilly Collins’in elbisesi olay oldu! Göğüs detayı...

Ünlü oyuncu Lily Collins, başrolü paylaştığı rol arkadaşı Zac Efron ile birlikte Wicked, Shockingly Evil and Vile adlı filmin, Londra’daki galasına katıldı.

Gecede Elie Saab imzalı, sırtında ve göğüs kısmında eller arasına alınmış kalp figürlü yarı transparan bir elbise giyen Collins, filmde seri katil Ted Bundy’nin kız arkadaşı Elizabeth Kloepfer’i canlandırıyor.

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30 yaşındaki oyuncu, stiliyle göz kamaştırsa da, sosyal medya sadece tek bir şeye takılıp kaldı: “Lily’nin göğüsleri yok…”

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Oyuncunun göğüsleri hakkında o kadar çok yorum yapıldı ki, bazıları espri olsun diye Collins’e Photoshop’la göğüs dahi yaptı…

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Anahtar Kelimeler:
Lilly Collins Shockingly Evil and Vile Wicked, Shockingly Evil and Vile

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