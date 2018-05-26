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Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

İngiliz şarkıcı Lily Allen, geçirdiği zorlu günlerin ardından şaşırtıcı itiraflarda bulundu.

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen, gelecek ay yayınlanacak yeni albümü öncesi Vulture’a konuştu. Kariyerinde ve özel hayatında zorlu günleri artık geride bıraktığını belirten Lili Allen, geçmişiyle ilgili itiraflarda bulundu.

BİR TUR OTOBÜSÜNDE...

Çocuk sahibi olduktan sonra hayatının değiştiğini ve kariyerini yürütmekte zorlandığını belirten Allen, “Kendimi tanıyamıyordum, kimliğimi yitirmiştim. Hem kötü bir anneydim, hem de kariyerim kötü gidiyordu. 2013 yılıydı, Wisconsin’de bir tur otobüsünde kocamı aldatmıştım. O belki de kırılma anıydı. İstediğim tek şey çocuklarımla birlikte olmaktı” dedi.

2011’de evlenen Lily Allen-Sam Cooper çiftinin iki çocuğu bulunuyor. İkili 2016 yılında boşanmıştı.


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