Nefis aromasıyla favori tatlılarınızdan biri olmaya aday limonlu kurabiyeyi hazırlamak oldukça basit. Haberimizde yer alan limonlu kurabiye, malzemelere göre 30-35 porsiyon olarak çıkacaktır. Peki limonlu kurabiye nasıl yapılır? Limonlu kurabiye malzemeleri neler? İşte tarifi...

LİMONLU KURABİYE MALZEMELERİ

2 su bardağı un

1 adet yumurta

3/4 su bardağı pudra şekeri

1 adet limon

100 g oda sıcaklığında tereyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

LİMONLU KURABİYE TARİFİ

Pudra şekeri, tereyağı, yumurta, kabartma tozu, limonun suyu ve rendelenmiş kabuklarını derin bir kapta harmanlayın. Ardından azar azar un ilave edin ve ele yağışmayan bir kıvam elde edene dek yoğurun.

Hamuru geniş bir parça streç film üzerine alın ve 4-5 cm çapında bir silindir haline getirip streç filmle sarın. Ardından dondurucuda 30-45 dakika kadar dinlendirin. Hamuru dondurucudan aldığınızda ince ince dilimleyin ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Sonrasında önceden ısıtılmış 180 derecede fırına verin ve kenarları hafifçe kızarıncaya dek pişirin. Afiyet olsun...

