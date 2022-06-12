YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Limonlu kurabiye nasıl yapılır? Limonlu kurabiye malzemeleri neler?

Limonlu kurabiye nasıl yapılır? Limonlu kurabiye malzemeleri neler?

12.06.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leziz atıştırmalıklardan biri olan limonlu kurabiyeyi evinizde birkaç malzeme ile kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bunun için gerekli olan temel malzemeler un, yumurta, limondur. Peki limonlu kurabiye nasıl yapılır? İşte tarifi...

Limonlu kurabiye nasıl yapılır? Limonlu kurabiye malzemeleri neler?

Nefis aromasıyla favori tatlılarınızdan biri olmaya aday limonlu kurabiyeyi hazırlamak oldukça basit. Haberimizde yer alan limonlu kurabiye, malzemelere göre 30-35 porsiyon olarak çıkacaktır. Peki limonlu kurabiye nasıl yapılır? Limonlu kurabiye malzemeleri neler? İşte tarifi...

LİMONLU KURABİYE MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 3/4 su bardağı pudra şekeri
  • 1 adet limon
  • 100 g oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

LİMONLU KURABİYE TARİFİ

Pudra şekeri, tereyağı, yumurta, kabartma tozu, limonun suyu ve rendelenmiş kabuklarını derin bir kapta harmanlayın. Ardından azar azar un ilave edin ve ele yağışmayan bir kıvam elde edene dek yoğurun.

Hamuru geniş bir parça streç film üzerine alın ve 4-5 cm çapında bir silindir haline getirip streç filmle sarın. Ardından dondurucuda 30-45 dakika kadar dinlendirin. Hamuru dondurucudan aldığınızda ince ince dilimleyin ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Sonrasında önceden ısıtılmış 180 derecede fırına verin ve kenarları hafifçe kızarıncaya dek pişirin. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaz aylarının baş tacı: Dondurma! İşte evde kakolu dondurma tarifiYaz aylarının baş tacı: Dondurma! İşte evde kakolu dondurma tarifi
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız! Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...

Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...

Nureddin Nebati skeci ses getirmişti... Güldür Güldür'ün merakla beklenen 6'lı masayı konu alan yeni bölümü yayınlandı! Dikkat çeken İmamoğlu detayı

Nureddin Nebati skeci ses getirmişti... Güldür Güldür'ün merakla beklenen 6'lı masayı konu alan yeni bölümü yayınlandı! Dikkat çeken İmamoğlu detayı

Mayolu pozlarıyla nefes kesti! "Sen varken güneşe gerek yok"

Mayolu pozlarıyla nefes kesti! "Sen varken güneşe gerek yok"

Gören bir daha baktı! Ünlü futbolcunun manken eşi...

Gören bir daha baktı! Ünlü futbolcunun manken eşi...

Çilek reçeli nasıl yapılır?

Çilek reçeli nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.