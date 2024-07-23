Limonlu kurabiye tarifi: Limonlu kurabiye nasıl yapılır?

Çay kahve sohbetlerinize eşlik edecek ya da aniden gelen tatlı krizlerinizde yardımınıza koşacak bu limonlu kurabiye tarifimizi çok sevecek ve hep yapmak isteyeceksiniz. Uzun süre taze kalabilen bu kurabiyeleri hep elinizin altında tutacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.
Limonlu kurabiye tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla yapmak ya da daha çok sayıda kişiye servis etmek için verilen malzemelerin miktarlarını aynı oranlarda artırabilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece kolay.
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