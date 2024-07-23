YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Kurabiye Tarifleri
    4. Limonlu kurabiye tarifi: Limonlu kurabiye nasıl yapılır?

    Limonlu kurabiye tarifi: Limonlu kurabiye nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    23.07.2024 00:48
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çay kahve sohbetlerinize eşlik edecek ya da aniden gelen tatlı krizlerinizde yardımınıza koşacak bu limonlu kurabiye tarifimizi çok sevecek ve hep yapmak isteyeceksiniz. Uzun süre taze kalabilen bu kurabiyeleri hep elinizin altında tutacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.

    Limonlu kurabiye tarifi: Limonlu kurabiye nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç adet 12
    Hazırlık Süresi 45dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Adet 280kal

    Limonlu kurabiye tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla yapmak ya da daha çok sayıda kişiye servis etmek için verilen malzemelerin miktarlarını aynı oranlarda artırabilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece kolay.

    Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

    MALZEMELER

    • 150 gram tereyağı
    • 1 yumurta
    • 1 bardak pudra şekeri
    • 1 limonun kabuğunun rendesi
    • 6 damla limon suyu
    • 1 paket vanilya
    • 1 paket kabartma tozu
    • Yarım çay kaşığı tuz
    • 3 bardak un

    TARİF

    • Bir kasede şekeri, yumurtayı ve yağı karıştırın.
    • Un dışındaki tüm malzemeleri de ekleyin ve karıştırın.
    • Unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun.
    • Hamuru yarım saat dolapta bekletin.
    • 2 yağlı kağıt arasında hamuru açın.
    • Açtığınız hamurdan kalıplarla ya da bardak ile parçalar kesin.
    • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
    • Sıcak fırında 180 derecede 10 dakika pişirin.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Chef GPT
    Yağışların ardından ortaya çıktı: 40 santimi buldu!Yağışların ardından ortaya çıktı: 40 santimi buldu!
    Anahtar Kelimeler:
    limon kurabiye
    En Çok Okunan Haberler
    Erdoğan'dan Özel'e çağrı: SGK'ya borçları ödeyin

    Erdoğan'dan Özel'e çağrı: SGK'ya borçları ödeyin

    İki çocuğun canına kıydı: Her şey sosyal medyada beğeni uğrunaymış!

    İki çocuğun canına kıydı: Her şey sosyal medyada beğeni uğrunaymış!

    Denizde genç kadına taciz! Kalabalık linç ediyordu...

    Denizde genç kadına taciz! Kalabalık linç ediyordu...

    Bakan Tekin'den 'Fransız okulları' açıklaması: İşlem başlatılacak!

    Bakan Tekin'den 'Fransız okulları' açıklaması: İşlem başlatılacak!

    Motorine indirim geliyor

    Motorine indirim geliyor

    e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

    e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

    Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.