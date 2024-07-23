Limonlu kurabiye tarifi: Limonlu kurabiye nasıl yapılır?

Limonlu kurabiye tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla yapmak ya da daha çok sayıda kişiye servis etmek için verilen malzemelerin miktarlarını aynı oranlarda artırabilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece kolay.

MALZEMELER 150 gram tereyağı

1 yumurta

1 bardak pudra şekeri

1 limonun kabuğunun rendesi

6 damla limon suyu

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

3 bardak un