Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Limonlu su içmek şu sıralar çok popüler. Fakat bu kadar revaçta olması sadece kilo verdirdiği yönündeki açıklamalar nedeniyle. Fakat limon bir ezca deposu gibidir. Zengin C vitamini içeriği ve antioksidan olması ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile limon, soğuk algınlıklarında ilk başvurulan çaredir. Bununla birlikte limonlu suyun faydaları da bir o kadar çoktur. Sindirim sistemi, ağız kokusu, antistres olması, alkali bir gıda olması başlıcalarıdır. İşte limonlu suyun faydaları...

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

Sabahları güne limonlu su içmeyi alışkanlık edindiğiniz zaman kendinizdeki değişikliği gözlemleyecek ve deneyimleyecekseniz. Eğer ki kilo vermek istiyor veya kilo almak istemiyorsanız limonlu suyun bu faydasından yararlanabilirsiniz. Limonlu suyu içmeye başlamakla daha zinde, daha enerjik olacak ve soğuk algınlıklarına karşı doğal bir koruma sağlayacaksınız. Şimdi madde madde limonlu suyun faydalarını inceleyelim.