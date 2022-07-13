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Linçten polis kurtardı! Taciz ettiği kadının yakınları tarafından darp edildi...

13.07.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınları taciz ettiği ileri sürülen bir şahıs, taciz ettiği ileri sürülen bir kadının yakınları tarafından feci şekilde dövüldü. Şahsı öfkeli grubun elinden polis ekipleri kurtarırken, darp sonucu yaralanan şahıs ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Linçten polis kurtardı! Taciz ettiği kadının yakınları tarafından darp edildi...

Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre 30 yaşlarındaki H.E. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak kadınlara uygunsuz mesaj attı. Olayda tacize uğrayan bir kadının yakınları H.E.'yi bulmak için benzer bir yönteme başvurdu. Mağdur kadının yakınları sosyal medyada sahte hesap açıp şüpheli şahsa mesaj atarak buluşma teklifinde bulundu.

BULUŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Teklifi kabul ettiği belirtilen şahıs randevu saatinde buluşma yerine gelince neye uğradığını şaşırdı. Kadının yakınları tarafından darp edilen şahsı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Gözaltına alınan H.E ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın taciz
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