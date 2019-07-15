MAGAZİN

Lindsay Lohan yine çok cesur! Bir paylaşım daha

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

Yeni yaşını, sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak bir kare ile kutlayan oyuncu ve şarkıcı Lindsay Lohan yeni selfie'siyle sosyal medyanın gündeminde...

Lindsay Lohan yine çok cesur! Bir paylaşım daha

33 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Lohan, kimi zaman özel hayatını neredeyse tamamen gözler önüne seren paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor.

Bir dönem Türkiye’deki mülteci kamplarını ziyaret eden Lohan, Müslümanlar için hazırladığı plaj kıyafetleri ile de büyük ilgi görmüştü.

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı geçen ay yeni yaşını çıplak bir fotoğrafı ile kutlamıştı…

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33 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lindsay Lohan çok ses getiren bu çıplak paylaşımının ardından yeni bir selfiesini hesabından paylaştı.

Bu defa iç çamaşırı giydiği görülen Lohan’ın rahat tavırları objektife böyle yansıdı.

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