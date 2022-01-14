Linet kirası 40 bin TL olan evinin manzarasını gösterdi

İsrail'deki 'X Factor' yarışmasıyla gündemde olan Linet, yeni evi için paraya kıydı. Daha önce Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı 'Bay Yanlış' dizisine kiraya verdiği evi gibi bu evini de yine dizi ve reklamlara kiraya vermeyi planlayan Linet bu sebeple kesenin ağzını açtı.

Verdiği kilolarla ve kalça operasyonuyla zaman zaman gündeme gelen Linet, aylık 40 bin TL kira ödeyeceği Arnavutköy’deki yeni evine taşındı. Şarkıcı Linet, Boğaz manzaralı yeni evinin videosunu takipçileriyle paylaştı.

Evinin manzarası büyük beğeni toplayan Linet'in evindeki mumlar ise gözlerden kaçmadı.

Linet'e takipçileri "Boğaz manzaralı türbe ne çok mum var", "40 bin lira kira verince tabi, doğalgaza para kalmıyor" yorumunda bulundu.



