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Linet paylaşımı ile olay olan Aslı Şen özür diledi

29.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Şen, geçtiğimiz günlerde dinlemeye gittiği Linet hakkında sosyal medya hesabından yaptığı "Seyretmiş olduğunuz şarkıcı adabı muaşeret'ten bir haber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!" paylaşımı ile gündem oldu. Önceki gün görüntülenen Şen, özür diledi.

Linet paylaşımı ile olay olan Aslı Şen özür diledi

Sosyetik isim Aslı Şen, Linet'i dinlemeye gittiği mekanda kendilerine selam vermediği için "Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu" paylaşımını yapmıştı.

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Linet de Aslı Şen'den gelen tepkilerin ardından şu yanıtı verdi: "Dün akşam ki konserimde sahneye çıktığım anda arka masalara kadar beni dinleme lütfunda bulunan tüm değerli misafirlerimizi kucaklayarak selamladım. Özelimde tanıdığım dostlarımda beni dinlemeye gelen tüm değerli konuklarım da benim için aynı kıymettedir. Bahsi geçen hanımefendilere ve diğer tüm değerli misafirlerimize de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım. Sevgilerimle..."

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Magazin gündemi Aslı Şen'in açıklamaları ile çalkalandı. Geçtiğimiz gün görüntülenen Aslı Şen, Linet'le ilgili sorulan sorulara yanıt verirken özür diledi.

"SAÇMA BİR GÜNDEM YARATTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Şen, "Arkadaşlar çok üzgünüm. Söylediğim şey çok yanlış anlaşıldı. Söylemek istediğim şey o değildi. Saçma bir gündem yarattığım için özür diliyorum. Kıymetli bir sanatçımız ama oradaki davranış biçimi doğru değildi. Kendimi yanlış ifade ettim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Linet
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