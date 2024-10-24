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LinkedIn'e AB'den kötü haber! Tam 310 milyon euro...

24.10.2024 16:46
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Günümüzde yüksek kullanıcı sayısına sahip birçok sosyal medya platformu bulunuyor. LinkedIn ise iş dünyasındaki kişilerin iletişim kurmasını ve bilgi paylaşmasını amaçlayan profesyonel sosyal ağ platformu olarak tanınıyor. Bu platform şimdi ise 310 milyon euro'luk bir ceza ile gündemde... Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel veri düzenleyici kurumu, Microsoft'a ait iş ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'e 310 milyon avro ceza kesti. Peki neden?

LinkedIn'e AB'den kötü haber! Tam 310 milyon euro...

Microsoft'a ait iş ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn, AB veri kurumundan aldığı ceza ile gündeme geldi. Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel veri düzenleyici kurumu, platforma 310 milyon avro ceza kesti. Cezanın nedeni olarak ise hedefli reklam uygulamaları gösterildi. İşte detaylar...

LINKEDIN'E 310 MİLYON EURO CEZA! PEKİ SEBEBİ NE?

AB'de kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), LinkedIn İrlanda'ya yönelik soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında LinkedIn'in davranış analizi ve hedefli reklamcılık amacıyla kişisel verilerin işlemesinin incelendiği belirtilen açıklamada, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında bu işlemlerin yasallığı, adilliği ve şeffaflığıyla ilgili sorunlar tespit edildiği kaydedildi.

LinkedIn

Açıklamada, kişisel verilerin uygun bir hukuki dayanak olmaksızın işlenmesinin veri sahibinin hakkının açık ve ciddi ihlali olduğuna işaret edilerek, bu nedenle LinkedIn'e 310 milyon avro para cezası kesildiği ve platforma faaliyetlerini yasalara uygun hale getirme emri gönderildiği belirtildi.

Pek çok büyük dijital platform Avrupa'daki faaliyetlerini İrlanda merkezli biçimde sürdürüyor. Bu nedenle İrlanda veri kurumu bu alanda AB veri düzenleyicisi rolü üstleniyor.

LINKEDIN NEDİR?

LinkedIn, iş dünyasındaki kişilerin iletişim kurmasını ve bilgi paylaşmasını amaçlayan profesyonel sosyal ağ platformu olarak biliniyor. (AA)

LinkedIn nedir, nasıl kullanılır? LinkedIn nedir, nasıl kullanılır?
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ceza LinkedIn para cezası
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