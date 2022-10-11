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Lisan eş anlamlısı nedir? Lisan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı nedenlerle toplumlar arasında yaşanan kültürel temas, toplumların dilleri arasında da bir etkileşim sağlamıştır. Türk ve Arap toplumları arasında tarih boyunca gözlemlediğimiz kültürel bağ ve dil ilişkileri, dilleri arasında da kelime ödünçlemesine yol açmıştır. Lisan kelimesi de dilimize Arapçadan giren kelimelerden birisidir. Peki, lisanın eş anlamlısı nedir?

Lisan eş anlamlısı nedir? Lisan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir toplumun düşüncelerini ve duygularını aktarmakta aracı olan kelimeler veya işaretlere dil denir. Aynı zamanda diller bir toplumun kültürünü ve yaşayış biçimini de barındırır. Türk toplumunun yaşayış biçimine ve kültürüne uygun kelimeler barındıran Arap dili, Türkçenin ihtiyacı olan kelimeleri haznesine katmasına yol açmıştır. Lisan kelimesi Arapça kökenli olup "lsn" kökünden gelen "lisān" sözcüğünden dilimize alıntıdır.

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Lisan eş anlamlısı nedir?

Türkçede yazılışları ve söylenişleri aynı olup farklı anlamlar taşıyan kelimeler arasındaki anlamsal ilişkiye farklı isimler verilir. Bu isimler "eş adlılık, eş seslilik/sesteş, eş yazımlılık, eş gösterenlik" gibi kavramlardır. Bu kelimeler aynı gibi görünse de farklı anlamlar barındırırlar. Lisan kelimesinin eş anlamı "dil (II)"dir. Dil kelimesi de eş seslileri olan bir kelimedir. Eş sesli bu kelimelerin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Dil (I): Ağız boşluğunda bulunan tat alma organı.
  • Dil (II): İnsanların duygu ve düşüncelerini aktarmak için kullandıkları kelimeler veya işaretler.
  • Dil (III): Gönül.

Lisan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "insanların duygu ve düşüncelerini aktarmak için kullandıkları kelimeler veya işaretler" anlamına gelen "dil" kelimesidir. Lisanın eş anlamı olan dil kelimesi birbirinden farklı anlamlar barındırır. Lisan kelimesiyle olan anlamdaşlık bağını tam anlamıyla anlamak dil (II) kelimesinin anlamlarını incelemek gerekir:

  • İnsanların duygu ve düşüncelerini aktarmak için kullandıkları kelimeler veya işaretler.
  • Bir döneme, bir şubeye ve bir yazara ait sentaks.
  • Bazı mesleklere özgü dil.
  • Anlatım aracı.
  • Düşmanın durumunu öğrenmek amacıyla sorgulanan tutsak.

Bu anlamlara bakılarak dil kelimesinin ilk anlamı, lisan kelimesinin anlamını büyük oranda karşılar.

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Lisanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Lisan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, eş seslidir ve birbirinden farklı anlamlar barındırması bu kelimelerin arasındaki eş anlamlılık bağını kavramayı zorlaştırabilir. Bu yüzden lisanın eş anlamlısı kelimeyle kurulan örnek cümleleri inceleyebiliriz:

  • Gittiği ülkede yabancı dilini oldukça geliştirdi.
  • Türk dili yabancı kökenli kelimeler bakımdan çok zengindir.
  • Ana dili İngilizce olmasına rağmen Türkçeyi çok güzel konuşuyordu.
  • Yabancı dil dersleri çok keyifli geçiyordu.
  • Tüm diller gibi Türkçe de farklı dillerden kelime almıştır.
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