Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Muğla'daki lisede yaşanan olay kenti ayağa kaldırdı... Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Muğla Şube Başkanlığı ile Veli-Öğrenci Derneği (Veli-Der) üyesi bir grup, Ortaca'da 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma sonrası açığa alınan, Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muğla Şube Başkan Yardımcısı ve felsefe öğretmeni S.Y.'ye (53) düzenledikleri eylem ve basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

PROTESTO ETTİLER

Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olan, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkan Yardımcısı S.Y. hakkında, 2 hafta önce öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çok sayıda veli tarafından şikayet dilekçesi verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün durumu bildirmesi üzerine Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından evli, 2 çocuk babası, 25 yıllık öğretmen S.Y. ile ilgili soruşturma başlatıldı. Farklı günlerde 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen S.Y., hakkındaki adli ve idari soruşturma kapsamında 13 Kasım'da açığa alındı. Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanlığı ile Veli-Der üyeleri, olayın ulusal ve yerel basında haber olarak yer almasının ardından Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelip, S.Y.'yi protesto etti. 'Çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma' pankartının açıldığı protesto gösterisinde, 'Çocuğuma, geleceğime dokunma', 'Tecavüzü aklama, suça ortak olma', 'Rıza yok, tecavüz var', 'Çocuklarımızın düşleri için, çocuk katillerinin peşindeyiz' dövizleri taşındı.