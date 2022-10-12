Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yetişkin film yıldızı Candice Kloss’un itirafı sosyal medyayı salladı! “Zeki olmak çok zor”

Yetişkin film yıldızı Candice Kloss’un itirafı sosyal medyayı salladı! “Zeki olmak çok zor”

12.10.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Candice Kloss sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve abonelik sistemiyle ilerleyen bir sosyal medya uygulamasında seksi fotoğraf ve videolarını satan Kloss, yüksek IQ'sunun insanlarla iletişim kurmayı zorlaştırabileceğini itiraf etti. Çok zeki olduğu için kimi sohbetlerden sıkıldığını söyleyen Kloss, sosyal medyanın tepkisini çekti.

Yetişkin film yıldızı Candice Kloss’un itirafı sosyal medyayı salladı! “Zeki olmak çok zor”

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yaşayan yetişkin film yıldızı kendisini güzellik ve zekanın tek bir bedende vücut bulmuş hali olarak tanımladığı için kimi zaman sosyal ortamlarda zorluk yaşadığını dile getirdi. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını sattığını ifade eden Kloss, 135’lik IQ’ya sahip olmasının kendisini zorlandığını söyledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tepkileri çeken Kloss itirafıyla gündem oldu.

Aynı elbiseyi Kendall Jenner giymişti! Sosyal medya fenomeni Aoife Grace’in dekolteli kıyafeti gündem olduAynı elbiseyi Kendall Jenner giymişti! Sosyal medya fenomeni Aoife Grace’in dekolteli kıyafeti gündem oldu

“KOLAYCA SIKILIYORUM”

1

Yeni tanıştığı insanlarla kolayca iletişim kurabildiğini ifade eden Kloss, “En iyi yeteneğim tanıştığım çoğu insanla kolayca bağlantı kurabilmem. IQ’um yüksek olduğu için bazı sohbetlerden kolayca sıkılıyorum. Yeni şeyler denemeyi ve zorluklarla başa çıkabilmeyi başarıyorum. Aynı zamanda olayları kolay bir şekilde analiz etmem daha iyi karar vermemi sağlıyor” dedi.

2

Yetişkin film kariyerinin çoğu zaman tepki çektiğini dile getiren Kloss, “İnsanları kariyerime karşı oldukça önyargılı. Tuhaf olduğumu düşünenler oluyor. İnsanlarla samimi bir düzeyde performans göstermeyi, yaratmayı, etkileşim kurmayı seviyorum ve elbette bana verdiği parayı ve kişisel özgürlüğü seviyorum. Ancak bazen zeki olmam kendi açımdan sorunlara neden olabiliyor” diye konuştu.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn deri takımıyla gündem oldu! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdıSosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn deri takımıyla gündem oldu! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kainat Güzeli seçilmişti! Cinsel yönelim açıklaması olay olduKainat Güzeli seçilmişti! Cinsel yönelim açıklaması olay oldu
Genç kadının vajinasından öyle şeyler çıktı ki! Tam 88 parça...Genç kadının vajinasından öyle şeyler çıktı ki! Tam 88 parça...
‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya IQ testi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

Kan dondurdu! Sürüklediler, tecavüz ettiler, diri diri yaktılar

Kan dondurdu! Sürüklediler, tecavüz ettiler, diri diri yaktılar

Uçuş eğitimi sırada korkunç kaza! İşte o konuşma...

Uçuş eğitimi sırada korkunç kaza! İşte o konuşma...

Ünlü aktristen cesur destek: Mahsa Amini için 'çırılçıplak'!

Ünlü aktristen cesur destek: Mahsa Amini için 'çırılçıplak'!

İlginizi Çekebilir

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.