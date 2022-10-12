Yetişkin film yıldızı Candice Kloss’un itirafı sosyal medyayı salladı! “Zeki olmak çok zor”

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yaşayan yetişkin film yıldızı kendisini güzellik ve zekanın tek bir bedende vücut bulmuş hali olarak tanımladığı için kimi zaman sosyal ortamlarda zorluk yaşadığını dile getirdi. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını sattığını ifade eden Kloss, 135’lik IQ’ya sahip olmasının kendisini zorlandığını söyledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tepkileri çeken Kloss itirafıyla gündem oldu.

“KOLAYCA SIKILIYORUM”

Yeni tanıştığı insanlarla kolayca iletişim kurabildiğini ifade eden Kloss, “En iyi yeteneğim tanıştığım çoğu insanla kolayca bağlantı kurabilmem. IQ’um yüksek olduğu için bazı sohbetlerden kolayca sıkılıyorum. Yeni şeyler denemeyi ve zorluklarla başa çıkabilmeyi başarıyorum. Aynı zamanda olayları kolay bir şekilde analiz etmem daha iyi karar vermemi sağlıyor” dedi.

Yetişkin film kariyerinin çoğu zaman tepki çektiğini dile getiren Kloss, “İnsanları kariyerime karşı oldukça önyargılı. Tuhaf olduğumu düşünenler oluyor. İnsanlarla samimi bir düzeyde performans göstermeyi, yaratmayı, etkileşim kurmayı seviyorum ve elbette bana verdiği parayı ve kişisel özgürlüğü seviyorum. Ancak bazen zeki olmam kendi açımdan sorunlara neden olabiliyor” diye konuştu.



