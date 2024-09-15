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  4. Liseli kız öğrencileri kulübesinde kelepçeledi! "Fiziğin çok güzel, tayt giy" İstanbul'da sapık güvenlik görevlisi iddiası

Liseli kız öğrencileri kulübesinde kelepçeledi! "Fiziğin çok güzel, tayt giy" İstanbul'da sapık güvenlik görevlisi iddiası

15.09.2024 08:52
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Güvenliğinden sorumlu olduğu lise öğrencilerine sarkıntılık ettiği ortaya çıkan H.K. adlı güvenlik hakkındaki iddialar infial yarattı. Özel güvenlik belgesine sahip olmadığını itiraf eden H.K.'nin bir öğrenciye "Senin gözlerin, fiziğin çok güzel, tayt giy" dediği, ayrıca kulübesinde öğrencileri kelepçelediği öne sürüldü. Sabıkası kabarık olan H.K.'nin taciz girişimlerini okulun öğrencileri anlattı.

Liseli kız öğrencileri kulübesinde kelepçeledi! "Fiziğin çok güzel, tayt giy" İstanbul'da sapık güvenlik görevlisi iddiası

H.K.'nin skandal taciz girişimleriyle mağdur öğrenci sayısı iddiaya göre 30'dan fazla. 12 suç kaydı olmasına karşın Avcılar'daki lisede güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayabilmesi de soru işaretleri oluşturdu. H.K.'nin kız öğrencilerin fotoğraflarını telefonuna ekran görüntüsü yapıp 'sevgilim' diye tanıtmasının yanı sıra birçok taciz girişimi olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 2 yıl önce yaşanan tacizler, 5 kız öğrenci ve ailelerinin şikayetiyle yargıya taşındı. K., hakkında, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ile ‘kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma’ suçlamalarıyla davalar sürerken, mağdur öğrenci sayısının 30’u aştığı iddia ediliyor.

AKILLARDA AYNI SORU

H.K.’nın hem 12 sabıka kaydı bulunması hem de güvenlik belgesine sahip olmamasına rağmen okulda nasıl çalıştığı ise merak konusu. Soruşturmada yer alan bilgilere göre Okul Aile Birliği tarafından hizmetli kadrosundan işe başlayan H.K. daha sonrasında okul girişindeki kulübede güvenlik görevlisi gibi çalıştı. Öğrencilere göre güvenlik yeleği, copu ve kelepçesi de bulunuyordu. Okul ise bunların olmadığını sadece danışmada görevli olduğunu belirtti.

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"TUTUKLANMAMASI HUKUKA AYKIRI"

Milliyet'in haberinde davayla ilgili bilgi veren mağdur avukatı Merve Poyraz Özcan, H.K.’nin tutuklanmadığını belirterek, “Her bir mağdur çocuğa karşı cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu sübut bulduğundan tutukluluk tedbirinin uygulanması gerekirdi. Ancak bunun yerine adli kontrole hükmedildi. Sanığın adli kontrol hükümlerini ihlal etmesine rağmen tutuklanmaması hukuka aykırı. Son duruşması perşembe günü yapılacak” dedi.

"12 SUÇ KAYDI VAR, MÜDÜR DE CEZA ALMADI"

Olayda okul müdürünün de ihmali olduğunu aktaran Poyraz, “Temizlik görevlisi olsa dahi adli sicil kaydı incelenmeliydi. 12 suç kaydı var. Müdür de herhangi bir disiplin cezası almadı. Okula zaman aşımı nedeniyle bir ceza verilmedi. Kızlar şimdi 12. sınıfta, karar gecikirse mezun olacaklar” diye konuştu.

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İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ: İYİ NİYETİMDEN KAYNAKLANDI

Sorgusunda özel güvenlik belgesine sahip olmadığını kabul eden H.K. “Tamamen iyi niyetimden kaynaklandı. Dışarı salmadığım için çocuklar bana suç atmış olabilir” diyerek kendini savundu.

SÖZLÜ TACİZ, İĞRENÇ İFADELER, KELEPÇELEME...

Öğrencilerin iddialarına göre H.K.’nın okulda birçok taciz girişimi oldu. Okulda yaşanan olaylardan bazıları şunlar:

■Öğrencilerin fotoğraflarını ekran görüntüsü yapıp sevgilim diye tanıttı.

■Öğrencilere harçlık vermeye çalıştı.

■Öğrencileri dışarıda pizza yemeğe çağırdı.

■Öğrenciye ‘Senin gözlerin çok güzel, fiziğin çok güzel tayt giy’ dedi.

■Arkası kirlendiği için ıslak mendil isteyen öğrenciye ‘Sen domal ben sileyim’ dedi.

■Birden fazla öğrenciyi farklı zamanlarda kulübede kelepçeledi.

■Öğrencilerin şikayetinden sonra okul çevresinde gözükmeye devam etti. Motoruyla yanından geçtiği kıza ‘Naber tatlı kız” dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Güvenlik görevlisi cinsel taciz lise
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