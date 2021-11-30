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Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

30.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir araç almak isteyenler artan fiyatları gördükçe hayallerinden uzaklaşmak zorunda kalıyor. Artık öyle ki 200 bin TL’nin altında araç bulmak iyice zorlaştı. Sizler için yaptığımız araştırmada uygun fiyatlı araç markaları şöyle…

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

2020 yılının mart ayından beri ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs hem maddi hem de manevi anlamda herkesi etkiledi, iş alanlarının pek çoğunda olduğu gibi otomobil sektöründe de fiyatların artmasına neden oldu. Bir de bu durumun yanına yüksek döviz kuru eklenince, pek çok vatandaş için yeni bir araç almak hayal oldu. 200 bin TL’nin altında araç bulmak ise epey zorlaştı. İşte 200 bin TL altındaki araç markaları…

200 BİN TL ALTINDA YER ALAN SADECE 3 MARKA KALDI

Pandemiye, bir de artan döviz kuru eklenince yeni bir araç almak pek çok kişi için hayal oldu. Otomobil fiyatları, çip krizinden kaynaklanan üretim sıkıntısı nedeniyle de yükselişini sürdürüyor. En ucuz otomobil sıralamasında 350 bin TL altında 14 model yer alırken, 200 bin TL altında ise sadece 3 model kaldı. İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri…

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

FIAT

Yeni Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli tavsiye edilen kampanyalı fiyatı 193 bin 900 TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

HYUNDAI

i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzinli Kampanyalı satış fiyatı 193 bin 700 TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

KIA

Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 191 bin 900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 194 bin 900 TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

SKODA

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort 344 bin 900 TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 335 bin 200 TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

HONDA

Yeni City 1.5L VTEC Benzin Otomatik 332 bin 700 TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 2021 model yılı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 325 bin TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

SEAT

Yeni Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 266 bin TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

DACIA

Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 264 bin TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

CITROEN

C3 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel Feel kampanyalı anahtar teslim fiyatı 238 bin 100 TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

NISSAN

Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia tavsiye edilen kampanyalı liste fiyatı 235 bin 200 TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 226 bin 900 TL

Liste güncellendi! 200 bin TL'nin altında sadece 3 marka var

TOYOTA

Yaris 1.0 Vision tavsiye edilen 2021 fiyatı 222 bin 600 TL

 

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Anahtar Kelimeler:
Hyundai
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