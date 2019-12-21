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Lizzo'nun masaya çıktığı anlar olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:47 | Son Güncelleme

Grammy Ödülleri’ne 8 dalda aday olan ABD'li şarkıcı Lizzo, bir partide masanın üstüne çıkıp dans etmek isteyince masa kırılmış ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Lizzo alay konusu olmuştu. Bugün ortaya çıkan bir başka videoda ise masayı kıran kişinin Lizzo olmadığı ortaya çıktı.

Geçen hafta, 62. Grammy Ödülleri'ne 8 dalda aday olan Lizzo sosyal medyaya düşen videosu olay olmuştu. Bir partide çekilmiş olan videoda Lizzo masaya çıkmaya çalışırken düşüyordu! O görüntülerden sonra herkes ünlü şarkıcı ile alay etmişti.

Günlerce konuşulan videonun devamı niteliğinde bir video paylaşıldı. Ve gerçek ortaya çıktı. İlk videoda yüzü hiç görünmeyen ve Lizzo sanılan kişi meğer bir Drag Queen’miş…

Lizzo masaya dans için çıkınca... Rezil olduLizzo masaya dans için çıkınca... Rezil oldu

Tabii günler sonra gerçeğin ortaya çıkması bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bazı kullanıcılar “Lizzo’nun itibarını düşürmek için mi yaptılar” gibi yorumlarıyla dikkat çekti.

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lizzo Lizzo masa

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