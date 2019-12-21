Lizzo'nun masaya çıktığı anlar olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

Geçen hafta, 62. Grammy Ödülleri'ne 8 dalda aday olan Lizzo sosyal medyaya düşen videosu olay olmuştu. Bir partide çekilmiş olan videoda Lizzo masaya çıkmaya çalışırken düşüyordu! O görüntülerden sonra herkes ünlü şarkıcı ile alay etmişti.

Günlerce konuşulan videonun devamı niteliğinde bir video paylaşıldı. Ve gerçek ortaya çıktı. İlk videoda yüzü hiç görünmeyen ve Lizzo sanılan kişi meğer bir Drag Queen’miş…

Tabii günler sonra gerçeğin ortaya çıkması bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bazı kullanıcılar “Lizzo’nun itibarını düşürmek için mi yaptılar” gibi yorumlarıyla dikkat çekti.