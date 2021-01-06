Logitech G203 mouse incelemesi

Ürün, ilk bakışta sade, ama birçok kişinin gözüne hoş gelebilecek tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor. Tasarım hatları itibarıyla ürün, sağ elini tercih eden kullanıcılar için ideal. Ama öte yandan, sol elini tercih eden teknoloji severler de kullanabilir.

LOGİTECH G203 ÖZELLİKLERİ

Mouse, siyah, beyaz, mavi ve lila olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. Bize kullanabilmemiz için siyah rengi geldi.

Ürün, kablo hariç 85 gram ağırlıkta, yani hafif bir ürün olduğu söylenebilir. Plastik kablosuna baktığımızda ise, 2 metreyi aşkın bir uzunluk tercih edilmiş, ki bu da rahat kullanım için güzel bir detay.

Gerek tasarım hatları gerekse de kullanılan malzeme itibarıyla mouse’un avuca rahatlıkla oturduğu ve sağlam bir kullanım hissi sunduğu söylenebilir.

Cihazın programlanabilir 6 düğmesi mevcut. Bu düğmeler özelleştirilebiliyor, görev ataması yapabiliyorsunuz.

Özellikle büyük tuşların tıklaması çok tok. Burada Logitech’in metal yaylı tuş gerginliği sistemi tercih edilmiş, ki firma, bu sayede mouse'un uzun süreler sağlam bir şekilde kullanılabileceğini iddia ediyor.