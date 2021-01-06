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Logitech G203 mouse incelemesi

06.01.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Logitech G203 mouse incelemesi

Logitech G203, özellikle FPS oyunlarında eşlik edebilecek bir mouse. Sade yapısı ve sağlam tutuş hissi sayesinde attığınızı vurmanız büyük olasılık. Öte yandan, Logitech G203 yalnızca oyunlarda değil, gündelik işlemlerde de kullanılabiliyor.

Ürün, ilk bakışta sade, ama birçok kişinin gözüne hoş gelebilecek tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor. Tasarım hatları itibarıyla ürün, sağ elini tercih eden kullanıcılar için ideal. Ama öte yandan, sol elini tercih eden teknoloji severler de kullanabilir.

LOGİTECH G203 ÖZELLİKLERİ

Mouse, siyah, beyaz, mavi ve lila olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. Bize kullanabilmemiz için siyah rengi geldi.

Ürün, kablo hariç 85 gram ağırlıkta, yani hafif bir ürün olduğu söylenebilir. Plastik kablosuna baktığımızda ise, 2 metreyi aşkın bir uzunluk tercih edilmiş, ki bu da rahat kullanım için güzel bir detay.

Gerek tasarım hatları gerekse de kullanılan malzeme itibarıyla mouse’un avuca rahatlıkla oturduğu ve sağlam bir kullanım hissi sunduğu söylenebilir.

Cihazın programlanabilir 6 düğmesi mevcut. Bu düğmeler özelleştirilebiliyor, görev ataması yapabiliyorsunuz.

Özellikle büyük tuşların tıklaması çok tok. Burada Logitech’in metal yaylı tuş gerginliği sistemi tercih edilmiş, ki firma, bu sayede mouse'un uzun süreler sağlam bir şekilde kullanılabileceğini iddia ediyor.

Buna ek olarak RGB aydınlatma sisteminden de söz etmeliyiz. Öyle ya, günümüzde pek çok oyuncu için RGB aydınlatma detayı önemli. Logitech ise, bu tarafta detaylı çözümler sunmuş diyebiliriz.

Lightsync’i özelleştirmek için Logitech’in G HUB programını Windows ve Mac tarafında ücretsiz olarak indirip kurabilirsiniz. Burada size pek çok seçenek sunuluyor, ki Türkçe dil desteği de bulunuyor.

Tuşlar ve DPI değeri gibi düzenlemeler yapabileceğiniz gibi, renk profilleri oluşturabilir ve bunları hem oyunlar hem de kullandığınız programlara göre özelleştirebilirsiniz. Ayrıca efektler arasında “ses görselleştirici” seçeneği var. Bu seçenekte müzik dinliyorken değişen ritimlere göre mouse ışıklarınız da dinamik olarak ritme ayak uyduruyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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