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  4. Lokanta gibi duruyordu, Kimse şüphelenmedi! Yabancılar da geliyormuş: Şişesini 30 TL'den satmışlar

Lokanta gibi duruyordu, Kimse şüphelenmedi! Yabancılar da geliyormuş: Şişesini 30 TL'den satmışlar

15.01.2025 14:26
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.01.2025 14:26
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Sahte alkol kabusu tehlike sınırlarını aşarak can almaya başladı. İstanbul'da 19 kişi yaşamını yitirdi. Başakşehir'de sahte alkol sattığı tespit edilen Türkmen Lokantası mühürlendi. Mahalledeki başka bir esnaf oradan kimsenin şüphelenmediğini polis baskın yaptıktan sonra gerçeği öğrendiklerini söyledi. Yabancı uyrukluların da geldiği mekanda sahte alkolün su şişesi içinde 30 TL'ye satıldığı belirtildi.

İstanbul’da çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sahte alkolün satışının yapıldığı Türkmen Lokantası görüntülendi. Aynı mahallede esnaflık yapan Müslüm Öziç, "Su şişeleri içerisinde tanesini 30 TL’den satıyorlarmış. Evden bayağı bir malzeme çıktı kendilerini polis aldı götürdü. Kendi yörelerine ait yemekler satıyorlardı lokanta gibi kimse şüphelenmedi bu durumdan. Gelenlerde hep yabancı uyruklu şahıslardı gıda ve içecek satıyorlardı" dedi.

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19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’da sahte alkol kullanan 65 kişi zehirlendi. Zehirlenen şahıslardan 43 hastanın tedavisi devam ederken 19 kişi ise yaşamını yitirdi. Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan vatandaşların Türkmen Lokantası diye adlandırdığı işletmede satışın yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Çok sayıda malzeme ele geçirilirken işletme yetkilisi olduğu öğrenilen 2 kişide gözaltına alındı.

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"EKMEK ÜRETİYORLARDI"

Aynı mahallede esnaflık yapan Müslüm Öziç isimli vatandaş yaşanılan durumla alakalı, “Ben burada esnafım karşı esnaf arkadaşlarımız burası Türkmen Lokantası diye geçiyor. Burada ekmek üretiyorlardı. Sahte alkol ve yasaklı madde satıyorlarmış. Polis buraya baskın verene kadar bizde bilmiyorduk böyle bir satış yapıldığını.

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"SU ŞİŞESİ İÇİNDE 30 TL'YE SATIYORLARMIŞ"

Su şişeleri içerisinde tanesini 30 TL’den satıyorlarmış. Evden bayağı bir malzeme çıktı kendilerini polis aldı götürdü. Kendi yörelerine ait yemekler satıyorlardı lokanta gibi kimse şüphelenmedi bu durumdan. Gelenlerde hep yabancı uyruklu şahıslardı gıda ve içecek satıyorlardı.” Şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
polis Esnaf İstanbul lokanta sahte alkol
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