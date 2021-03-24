Los Angeles’ın simgesi haline gelen Hollywood tabelası hakkında daha önce duymadığınız bilgiler

Los Angeles’ta bulunan bu tabela şehrin ve Amerika’nın sembolü haline geldi. Tarihsel serüveni içerisinde bu tabela birçok değişime uğrayarak son halini aldı. 1923 yılında ilk olarak tahta ve sac levhadan yapılan bu simge, 1978 yılında ise yıkılıp yeniden yapıldı. İlk başlarda Hollywood tabelasında yazanın “Hollywood” olmadığını da söylemek gerek. İşte Los Angeles’ın simgesi haline gelen Hollywood tabelası hakkında 7 ilginç bilgi.
Los Angeles’ın Hollywood bölgesindeki Mount Lee tepesinde yer alan bu popüler tabela 1923 yılında ilkolarak aslında bölgedeki gayrimenkul yatırımını artırmak için yapıldı. Yani tamamen ticari amaçlıydı. Bu yüzden de Hollywoodland olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra 1949 yılında Ticaret Odası’nın yaptığı bir açıklamada tabeladan sadece Hollywood olarak bahsedildi. Bu yeni isim kabul gördü ve 1970’lerde tabela yenilen yapıldığında Hollywood olarak yazıldı.
20 yıl boyunca tabela ciddi bir şekilde zarar gördü ve bu yüzden tabelayı yapan şirket onu şehre teslim etmeye karar verdi. 1949 yılında Ticaret Odası’nın yaptığı açıklamada tabelada sadece Hollywood olarak bahsedildi. Böylece tabela artık “Hollywood” oldu ve yeniden düzenlendi. Tasarlanan yeni harfler 13.7 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 11 metre genişliğindeydi. Tabelanın açılış töreni 60 milyon kişinin izlediği canlı yayınla yapıldı.
1950 yılında tabelanın tam anlamıyla parçalanmaya başlaması üzerine Hugh efner, Hollywood’un seçkinlerinden bazılarını tabelayı yeniden düzeltmek için para toplamaya ikna etti. Ünlüler ise sadece bağış yapmakla kalmadı aynı zamanda her aşamaya sponsor oldular. Örneğin Hefner “Y” harfini, Andy Williams “W” harfini satın aldı. Alice Cooper, Groucho Marx için bir “O” satın aldı. Bilgilere göre; tabela için sponsor olan diğer isimler de şunlardı; yayıncı Terrence Donnelly, film yapımcısı Giovanni Mazza, Kelley Blue Book’tan Les Kelley, müzisyen Gene Autry, Warner Bros. Records ve iş insanı Dennis Lidtke. Bu ekip “Hollywood 9” olarak biliniyor.
Günümüzde son halini alan tabela aslında yasalar çevrevesinde korunan kültürel bir mirastır. Hollywood tabelası, 1973 yılında Los Angeles Cultural Heritage Commission tarafından “kültür mirası” olarak ilan edildi. Bu ise bir dönüm noktasıydı. Çünkü tabela korunmaya alınmıştı. Tabelaya yaklaşılmasına yasal olarak izin verilmiyor. Hollywood tabelası; güvenlik kameraları, dikenli çit, hareket sensörleri ve mikrofonlarla izlenip, korunuyor.
2012 yılında Sherwin-Williams tüm Hollywood tabelasını yeniden boyadı. Yüksek yansıtıcı beyaz renkte 255 galon boya kullanıldı.
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