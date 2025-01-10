Los Angeles 'Tarihteki en yıkıcı yangınlarla' yüz yüze... İnsanlar yangını böyle söndürmeye çalışıyor: Çantayla su, kutuyla süt!

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles County’de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Los Angeles’ın batısındaki Santa Monica ile Malibu arasındaki Palisades yangını ve güneydeki Pasadena yakınlarında devam eden Eaton yangını, Los Angeles tarihindeki en yıkıcı yangınlar olarak kayıtlara geçti. İki yangında 34 bin dönümden (13 bin 750 hektar) fazla alan küle döndü, çok sayıda yerleşim alanı yok oldu.

CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Los Angeles County Adli Tabibi tarafından yapılan son açıklamada, yangınlardaki can kaybı sayısının 7’den 10'a yükseldiği belirtildi. Ünlü Hollywood Bulvarı'na metrelerce uzaklıktaki Hollywood Hills’te dün çıkan Sunset yangını itfaiye ekibinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

DEVASA MALİYET: 130 MİLYAR DOLAR

Yetkililer, Eaton yangınında 4 bin-5 bin yapının hasar gördüğünü veya küle döndüğünü, Palisades yangınında ise 5 bin 300 yapının hasar aldığını veya tamamen yandığını açıkladı. Los Angeles Coutny Şerifi Robert Luna can kaybı sayının artmasından endişe ettiklerini ifade ederek, bölgeye atom bombası atılmış gibi göründüğünü ve iyi haberler beklemediğini söyledi. Her gün milyarlarca dolar artmaya devam eden yangının maliyetinin ise şu ana kadar 135 milyar ile 150 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

California'da ünlü isimlere ait evler de yanan binlerce yapı arasında yer alıyor. Billy Crystal, Paris Hilton, Eugene Levy, Billy Crystal ve Jennifer Grey gibi ünlü isimler evlerinin yandığını açıkladı.

ÇANTAYLA SU, KUTUYLA SÜT

3 gündür devam eden Los Angeles yangınlarında uçaklar, helikopterler ve tüm eyaletin itfaiye servisinin mesai yapmasına rağmen azalacağına farklı bölgelere sıçradı.

Şehirdeki yangın musluklarında suların bittiği aktarılırken, vatandaş kovalar, torbalar ve çantalarla sular taşıyarak yetersiz kalan itfaiyeye su götürmeye çalıştı.

İtfaiyecilerin ise özel çantalar kullanarak daha küçük yangınları söndürmeye çalıştığı görüntüler viral oldu. Sosyal medyada itfaiyeciler için 'kadın çantasıyla su taşıdılar' yorumları yapıldı. Ancak Los Angeles itfaiyesi, bu çantaların su taşımak için özel çantalar olduğunu ve küçük yangınları söndürmek için özellikle kullanıldığını belirtti.

Bir vatandaşın yangına badem sütü dökmesi ise, krizin ikonik sahnelerinden biri haline geldi. Zenginlerin villalarıyla ünlü olan şehirde yangına yapılan vegan sütlü müdahele, sosyal medyada çok paylaşıldı.

Süpergüç ABD'nin küresel ölçekte ekonomik ve siyasi adımlar atmaya devam ederken Los Angeles'ta çıkan yangınları söndürecek su bulamaması ise sosyal medyada gündem olan farklı bir başlık oldu.

Kaynak: Sözcü-İHA