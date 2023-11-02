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Lost dizisinin Sawyer'ı son hali ile şaşırttı! Josh Holloway'İ Kate görse tanıyamaz

02.11.2023 12:10 | Son Güncelleme:
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Sidney - Los Angeles seferini yapan yolcu uçağının kaza yapması sonucu, gizemli bir adaya düşen kazazedelerin hikayesini anlatan Lost dizisi, Josh Holloway'in değişimi nedeniyle yeniden gündeme geldi. Ünlü yıldızın son hali görenleri şaşırttı.

Lost dizisinin Sawyer'ı son hali ile şaşırttı! Josh Holloway'İ Kate görse tanıyamaz

Tüm zamanların en iyisi olarak lanse edilmesine karşın, 2010 yılında yayınlanan final bölümü ile izleyicide hayal kırıklığı yaratan Lost dizisi sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Hakkındaki tartışmaların ve teorilerin yıllar sonra bile azalmadığı dizi, bu kez Sawyer karakteri ile hafızalara kazınan Josh Holloway sebebiyle adından söz ettirdi.

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Kadınlara düşkünlüğüyle nam salan Sawyer'ın adaya düşünce gözdesi Kate olmuştu.

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ADADAKİ GÖZDESİ KATE OLMUŞTU

Öz babasını öldürdükten sonra firar eden Kate, uçak kazası sonrası, hayatta kalanlara liderlik yapan spinal cerrah Jack ve profesyonel dolandırıcı Sawyer ile ilişki yaşayınca izleyici ikiye bölünmüştü.

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Öyle ki birçok forumda "Jack mi, Sawyer mı?" sorusu internet kullanıcılarına yöneltilmişti.

KATE, LOST İZLEYİCİLERİNİ 2'YE BÖLMÜŞLTÜ

Sawyer'la daha çok yakınlaşan Kate ile diğer karakterlerin hikayeleri izleyiciyi 6 sezon boyunca ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin fanları yıllar sonra bile oyuncu kadrosunda yer alan isimleri sosyal medyadan yakından takip ediyor.

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DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Lost dizisinin Sawyer'ı Josh Holloway'in değişimi ise görenleri şaşırttı.

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54 yaşında olan ABD'li oyuncu Josh Holloway yıllara yenik düştü.

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