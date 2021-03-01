Lost’un yapımcısından yeni bir Superman filmi geliyor! Bilin bakalım başrolde kim yok?

J. J. Abrams'ın yapımcılığını üstleneceği, senaryosunu Ta-Nehisi Coates'in yazacağı bir Superman filmi için çalışmalar başladı. Hikâyenin bir Black Superman hikayesi olması bekleniyor.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre yeni filmin bir Black Superman hikayesi olması gündemde. Benzer bir hikaye 2019'da da gündeme gelmişti ve projeyle ilgili görüşmeler yapan Michael B. Jordan'ın başrolü üstlenebileceği konuşuldu.

HENRY CAVILL, THE WITCHER İLE MEŞGUL

Coates, Ryan Coogler'ın yöneteceği drama filmi Wrong Answer'ın senaryosunu da üstlendi. Warner Bros'la büyük çaplı bir içerik anlaşması imzalayan J.J. Abrams, şirket için birden fazla projenin hazırlığını devam ettiriyor. Henry Cavill ise hali hazırda The Witcher dizisinin ikinci sezon hazırlıklarıyla meşgul.



