Lottie Moss cesur bikinisiyle hayranlarını mest etti

Bir dönem podyum dünyasında fırtınalar estiren model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss yaptığı her hareketle olay oluyor.

Çıplak fotoğraflarını paylaşarak para kazanmak için adım atan ünlü isim son olarak ünlü bir futbolcuyu ifşa etmişti. Moss, kendisine yöneltilen "Hangi ünlü kişi sizinle direkt mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştı?" sorusuna "Dele Alli" diyerek yanıt verdi.

Lottie Moss, Alli'nin, kendisine defalarca mesaj gönderdiğini söylemişti.

Bu haberlerle gündemde olan Lottie Moss bir süredir tatilde. Moss tatilden yaptığı iddialı paylaşımlarıyla da hayranlarının ilgisini çekiyor.

Son olarak göğüslerine küçük gelen bir bikini giyerek pozlar veren Moss hayranlarını mest etti.



