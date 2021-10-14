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Lottie Moss paylaştı, beğeni yağdı! "Yatakta oturdum..."

14.10.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü model son olarak yaza özlem duyduğu bir kareyi paylaştı.

Lottie Moss paylaştı, beğeni yağdı! "Yatakta oturdum..."

Geçtiğimiz günlerde çıplak fotoğraflarını paylaşıp para kazandığı hesaba kullanıcı çekmek için erotik pozlarını paylaşan Lottie Moss yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Model olmasına rağmen genellikle işiyle değil Onlyfans hesabı için verdiği pozlarla gündeme gelen Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss yaza özlem duyuyor.

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Tanga bikinisiyle denize girdiği anları paylaşan Moss paylaşımına "Yatakta oturdum, bunu özlüyorum" yazdı.

Ekran Alıntısı

Hayranları Moss'un diğer paylaşımlarına göre erotik olmayan bu pozuna beğeni yağdırdı.

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Kate Moss Lottie Moss
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