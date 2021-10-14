Lottie Moss paylaştı, beğeni yağdı! "Yatakta oturdum..."

Geçtiğimiz günlerde çıplak fotoğraflarını paylaşıp para kazandığı hesaba kullanıcı çekmek için erotik pozlarını paylaşan Lottie Moss yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Model olmasına rağmen genellikle işiyle değil Onlyfans hesabı için verdiği pozlarla gündeme gelen Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss yaza özlem duyuyor.

Tanga bikinisiyle denize girdiği anları paylaşan Moss paylaşımına "Yatakta oturdum, bunu özlüyorum" yazdı.

Hayranları Moss'un diğer paylaşımlarına göre erotik olmayan bu pozuna beğeni yağdırdı.

