Louvre Müzesi'ni soyan hırsızların kaçma anı ortaya çıktı! 88 milyon euroluk mücevheri böyle çaldılar

Fransa'daki Louvre Müzesi'nde pazar günü yaşanan ve 88 milyon euroluk zarara yol açan mücevher soygunu yapan soyguncuların hırsızlık ve yük asansöründen inip motosikletle kaçtığı anlar ortaya çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen mücevher soygununa ilişkin soyguncuların hırsızlık ve kaçma anları ortaya çıktı.

Louvre Müzesi ni soyan hırsızların kaçma anı ortaya çıktı! 88 milyon euroluk mücevheri böyle çaldılar 1

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, üzerinde görevli yeleği bulunan bir kişinin müzedeki içinde eserlerin ve mücevherlerin bulunduğu camlı bölmeye oldukça yakın olduğu anlaşılıyor.

Louvre Müzesi ni soyan hırsızların kaçma anı ortaya çıktı! 88 milyon euroluk mücevheri böyle çaldılar 2

Güvenlik görevlilerince kaydedilen bir diğer görüntüde ise, yüzleri kapalı iki soyguncunun yük asansöründen hızlı bir şekilde inerek motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüntülendi. Paris Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü, çalınan 9 mücevherin ise henüz bulunamadığını açıkladı.

Louvre Müzesi ni soyan hırsızların kaçma anı ortaya çıktı! 88 milyon euroluk mücevheri böyle çaldılar 3

NE OLMUŞTU?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

Louvre Müzesi ni soyan hırsızların kaçma anı ortaya çıktı! 88 milyon euroluk mücevheri böyle çaldılar 4

DEĞERLERİ 88 MİLYON EURO

Paris Savcısı Laure Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktarmıştı. Beccuau, soygunla 4 kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söylemişti.

Louvre Müzesi ni soyan hırsızların kaçma anı ortaya çıktı! 88 milyon euroluk mücevheri böyle çaldılar 5
Kaynak: İHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fransa soygun müze
