Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson’dan samimi cinsellik itirafı! “En çılgın yer...”

Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson’dan samimi cinsellik itirafı! “En çılgın yer...”

25.06.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında Love Island (Aşk Adası) yarışmasının dördüncü sezonunda yer aldıktan sonra ünlenen Megan Barton Hanson, toplumsal tabuları yıkarak cinsel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hanson, hayatı boyunca cinsel ilişkiye girdiği en çılgın yerin uçağın tuvaleti olduğunu itiraf etti.

Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson’dan samimi cinsellik itirafı! “En çılgın yer...”

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) yarışmasına katılan Megan Barton Hanson, eski erkek arkadaşı Wes Nelson ile birlikte programı dördüncü olarak tamamlamıştı. ITV2’de yayınlanan programdan sonra cinselliğin toplumsal bir tabu olarak görülmemesi gerektiğini savunan Hanson, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Realite yıldızı sosyal medyadan kendisine yöneltilen cinsellik sorularına verdiği cevaplarla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini bir kez daha çekmeyi başardı.

Ünlü futbolcu Alan Shearer’in kızından sere serpe tekne pozu! Bikinili fotoğrafıyla büyülediÜnlü futbolcu Alan Shearer’in kızından sere serpe tekne pozu! Bikinili fotoğrafıyla büyüledi

“BENİM İÇİN ÇOK İLGİNÇTİ”

2

Takipçileriyle bir Instagram Soru-Cevap etkinliğine katılan Hanson, seks yaptığı en çılgın yerler arasında bir uçağın tuvaleti ve arka bahçesinin olduğunu itiraf etti. Seks bağımlılığı bulunduğunu ve cinsel ilişki sırasında riskli yerleri sevdiğinden söz eden Hanson, “İlişkimde üç günden fazla yakınlaşma olmazsa endişelenirim. Hayatım boyunca çılgınların peşinden koştum. Cinsellikte benim için bir tür çılgınlık. Uçağın tuvaletinde yaşadığım deneyim benim için çok ilginçti” dedi.

Eski hostes anlattı! ''Battaniyenin altında mastürbasyon yapanlardan tuvalette cinsel ilişkiye girenlere kadar''Eski hostes anlattı! ''Battaniyenin altında mastürbasyon yapanlardan tuvalette cinsel ilişkiye girenlere kadar''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttıDoğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı
Takım otobüsünden düşmekten son anda kurtulduTakım otobüsünden düşmekten son anda kurtuldu
Kocası daha fazla dayanamadı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”Kocası daha fazla dayanamadı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Love Island
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz penis büyütme ameliyatı...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz penis büyütme ameliyatı...”

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

İlginizi Çekebilir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Her şeyin merkezi sensin! Bunu bugün herkese hissettir

Her şeyin merkezi sensin! Bunu bugün herkese hissettir

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Muslukta biriken inatçı kireci yok etmenin en kolay yolu

Muslukta biriken inatçı kireci yok etmenin en kolay yolu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.