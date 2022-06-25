Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson’dan samimi cinsellik itirafı! “En çılgın yer...”

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) yarışmasına katılan Megan Barton Hanson, eski erkek arkadaşı Wes Nelson ile birlikte programı dördüncü olarak tamamlamıştı. ITV2’de yayınlanan programdan sonra cinselliğin toplumsal bir tabu olarak görülmemesi gerektiğini savunan Hanson, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Realite yıldızı sosyal medyadan kendisine yöneltilen cinsellik sorularına verdiği cevaplarla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini bir kez daha çekmeyi başardı.

“BENİM İÇİN ÇOK İLGİNÇTİ”

Takipçileriyle bir Instagram Soru-Cevap etkinliğine katılan Hanson, seks yaptığı en çılgın yerler arasında bir uçağın tuvaleti ve arka bahçesinin olduğunu itiraf etti. Seks bağımlılığı bulunduğunu ve cinsel ilişki sırasında riskli yerleri sevdiğinden söz eden Hanson, “İlişkimde üç günden fazla yakınlaşma olmazsa endişelenirim. Hayatım boyunca çılgınların peşinden koştum. Cinsellikte benim için bir tür çılgınlık. Uçağın tuvaletinde yaşadığım deneyim benim için çok ilginçti” dedi.



