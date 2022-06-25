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Ünlü futbolcu Alan Shearer’in kızından sere serpe tekne pozu! Bikinili fotoğrafıyla büyüledi

25.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin eski milli futbolcusu Alan Shearer’in kızı müzisyen Hollie Shearer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak tekne tatilinden paylaşım yapan Shearer hayranlarını büyülemeyi başardı.

Ünlü futbolcu Alan Shearer’in kızından sere serpe tekne pozu! Bikinili fotoğrafıyla büyüledi

Alan Shearer'ın kızı Hollie, sosyal medya hesabından seksi bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. 25 yaşındaki müzisyen lüks bir teknede yaptığı tatilinden anları takipçilerine gösterdi. Teknenin ön tarafına oturan ve ayaklarını denize doğru uzatan Hollie, renkli bikinisiyle hayranlarını büyüledi.

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“BABAN BUNU SEVMEDİ”

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Hollie’in ünlü babasına gönderme yaparak “Baban bunu sevmedi” yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar ise bir başka ünlü futbolcu olan Michael Owen’nin kızı Gemma Owen’ı hatırlatarak Hollie’yi Love Island (Aşk Adası) yarışmasına katılmasını teklif etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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