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Sosyal medya fenomeni Çıplaklar Festivali’nden paylaştı! “Çok fazla vücut gördüm”

23.07.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Somerset bölgesinde her yıl düzenlenen NudeFest’e katılan sosyal medya fenomeni Kate, beden pozitifliğini öven paylaşımıyla olay yarattı. Festival alanından tamamen çıplak bir pozunu paylaşan Kate, Nudefest'ten deneyimlerini takipçilerine aktarmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya fenomeni Çıplaklar Festivali’nden paylaştı! “Çok fazla vücut gördüm”

Instagram'da ‘fullplatekate’ kullanıcı adıyla bilinen Kate, sosyal medyadan sıklıkla beden pozitifliğini öven paylaşımlar yapıyor. Güzelliğin tek bir standart içinde kabul edilmemesi gerektiğini savunan Kate, Somerset'te gerçekleşen Nudefest’te yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. 600 katılımcıyla gerçekleşen festivalde natüralizmi savunan kişilerle bir arada olmanın güç verici olduğunu dile getiren Kate’in paylaşımı yoğun ilgi gördü.

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“TAMAMEN BENZERSİZ”

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Sosyal medya hesabından festival alanında çekilen çıplak bir fotoğrafını paylaşan Kate gönderisine, “Çıplak olmak oldukça güçlendiriciydi.Çok fazla vücut gördüm. Tamamen benzersiz ve hepsi güzeldi. Kendinden emin ve kaygısız görünen insanların etrafında olmayı sevdim. Bir bedenin sadece bir beden olduğunu anlamamı sağladı.Ayrıca, herkesin selüliti vardı. Kimse kusursuz değildi” notunu ekledi.

Kate’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin cesaretinden dolayı övgü dolu yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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