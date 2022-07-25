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Sosyal medyanın iç çamaşırı trendine uydu! Mini elbisesiyle gören bir daha baktı

25.07.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Julian Rmah, sosyal medyanın yeni iç çamaşırı trendine ayak uydurduğu bir paylaşım yaptı. Kıyafetlerin bel kısmından iç çamaşırının gözükmesi son yılların modası haline gelirken Rmah, tanga elbise olarak tasarlanan kıyafetiyle sosyal medyadan eleştiri oklarını üzerine çekti.

Sosyal medyanın iç çamaşırı trendine uydu! Mini elbisesiyle gören bir daha baktı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 19 yaşındaki model Julian Rmah, süper mini siyah elbisesiyle göz doldurdu. Sosyal medyada 351 bin takipçisi bulunan Rmah, sosyal medyanın son trendine büyük bir hızla ayak uydurmayı başardı. Siyah elbisesinin yüksek topuklu bir ayakkabı ve dağınık toğuz yaptığı saçlarıyla tamamlayan Rmah, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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HEM BEĞENDİLER HEM DE ELEŞTİRDİLER

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Sosyal medya kullanıcıların bir bölümü kıyafetin günlük kullanım için uygun olmadığını dile getirirken bazıları ise modelin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımına Rmah, “Aşk kadını” notunu ekledi ve siyah bir kalp emojisi ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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