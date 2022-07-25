Sosyal medyanın iç çamaşırı trendine uydu! Mini elbisesiyle gören bir daha baktı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 19 yaşındaki model Julian Rmah, süper mini siyah elbisesiyle göz doldurdu. Sosyal medyada 351 bin takipçisi bulunan Rmah, sosyal medyanın son trendine büyük bir hızla ayak uydurmayı başardı. Siyah elbisesinin yüksek topuklu bir ayakkabı ve dağınık toğuz yaptığı saçlarıyla tamamlayan Rmah, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

HEM BEĞENDİLER HEM DE ELEŞTİRDİLER

Sosyal medya kullanıcıların bir bölümü kıyafetin günlük kullanım için uygun olmadığını dile getirirken bazıları ise modelin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımına Rmah, “Aşk kadını” notunu ekledi ve siyah bir kalp emojisi ekledi.



