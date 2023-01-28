Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson, vücut hatlarını belli eden elbisesiyle sosyal medyayı salladı

2015 yılında katıldığı Love Island (Aşk Adası) programından sonra geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hanson cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yetişkin film yıldızı Pamela Anderson’a benzetilen Hanson, bir makyaj masasının üzerine çıkarak transparan elbisesini hayranlarının beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİNİN FİKRİNİ SORDU

Siyah-beyaz olarak yaptığı paylaşımda masanın üzerinde kıvrımlarını belli eden elbisesiyle cesur bir pozunu paylaşan Hanson, takipçilerinin fikrini sormayı ihmal etmedi. Fenomen isim gönderisine, “Düşüncelerinizi yorumlara yazın” notunu ekledi.

Megan Barton Hanson’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz bir görüntü” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadar güzel olmak cezalandırılmalı” yorumunu yaptı.