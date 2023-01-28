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  4. Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson, vücut hatlarını belli eden elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson, vücut hatlarını belli eden elbisesiyle sosyal medyayı salladı

28.01.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından birine katıldıktan sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Megan Barton Hanson sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla nabızları yükseltti. Sosyal medyada 1.5 milyon takipçisi bulunan fenomen isim transparan elbisesiyle Instagram takipçilerinden tam not aldı.

Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson, vücut hatlarını belli eden elbisesiyle sosyal medyayı salladı

2015 yılında katıldığı Love Island (Aşk Adası) programından sonra geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hanson cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yetişkin film yıldızı Pamela Anderson’a benzetilen Hanson, bir makyaj masasının üzerine çıkarak transparan elbisesini hayranlarının beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİNİN FİKRİNİ SORDU

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Siyah-beyaz olarak yaptığı paylaşımda masanın üzerinde kıvrımlarını belli eden elbisesiyle cesur bir pozunu paylaşan Hanson, takipçilerinin fikrini sormayı ihmal etmedi. Fenomen isim gönderisine, “Düşüncelerinizi yorumlara yazın” notunu ekledi.

Megan Barton Hanson’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz bir görüntü” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadar güzel olmak cezalandırılmalı” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Megan Barton Hanson

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