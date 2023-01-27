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Seks itirafıyla gündem yaratan yetişkin film yıldızı Braylin Bailey, mayolu pozlarıyla nefesleri kesti

27.01.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film sektöründe popüler olan Braylin Bailey, kendisiyle aynı kariyeri paylaşan Apollono Banks ile ilişkisine dair geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündem yaratmıştı. Cinsellik itirafının sonrasında fenomen isim bu kez mayolu pozlarıyla dikkatleri çekti.

Seks itirafıyla gündem yaratan yetişkin film yıldızı Braylin Bailey, mayolu pozlarıyla nefesleri kesti

Cinselliğin püf noktalarını sevgilisiyle birlikte setlerde öğrendiklerini belirten Braylin Bailey, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir podcastte, erkek arkadaşıyla sadece kendilerine özel hareketler olduğunu ve bunları başka kimseyle paylaşmadıklarını söylemişti. Yaptığı açıklamanın sonrasında ilgi odağı haline gelen Bailey, Instagram hesabından mavi mayosuyla çekilen pozlarını yayınlarak hayranlarını heyecanlandırdı.

“MANZARAYI GÖLGEDE BIRAKTIN”

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Deniz manzarasının önüne geçerek mavi mayosuyla poz verdiği anları paylaşan Bailey gönderisine, “Sörfçü bir kız olmalıyım” notunu ekledi. Yetişkin film yıldızının gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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Mayosunun alt kısmını kasıklarından yukarıya doğru çeken Bailey’in gönderisine bir sosyal medya kullanıcısı, “Her zaman iyi hissettiriyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Harika görünüyorsun” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise "Manzarayı gölgede bıraktın" ifadelerini kullandı.

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