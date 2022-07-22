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Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı doğal haliyle nefes kesti! Pembe bikinisiyle tam not aldı

22.07.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yayınlanan realite şov Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Elli Brown, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla yaz tatilinin başladığını duyurmuştu. İbiza’da tatil yapan Brown bu kez de pembe bikinisiyle sahil kenarından yaptığı paylaşımla hayranlarından tam not aldı.

Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı doğal haliyle nefes kesti! Pembe bikinisiyle tam not aldı

24 yaşındaki Love Island programının eski yarışmacılarından Ellie Brown sosyal medyadan tatil paylaşımlarına devam ediyor. Newcastle’de yaşayan fenomen isim 1.3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Yaz sezonunu İbiza’da açtığını duyuran Brown, pembe bikinisiyle yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

kapak bikini

İspanya’nın İbiza adasının kuzey batı sahilinde yer alan Cala Bassa plajından doğal halini paylaşan Brown gönderisine, “Plaj günü” notunu ekledi. Güneşten yanan yüzünü ve doğal halini paylaşan Brown’un gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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sosyal medya
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