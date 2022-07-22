Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı doğal haliyle nefes kesti! Pembe bikinisiyle tam not aldı

24 yaşındaki Love Island programının eski yarışmacılarından Ellie Brown sosyal medyadan tatil paylaşımlarına devam ediyor. Newcastle’de yaşayan fenomen isim 1.3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Yaz sezonunu İbiza’da açtığını duyuran Brown, pembe bikinisiyle yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İspanya’nın İbiza adasının kuzey batı sahilinde yer alan Cala Bassa plajından doğal halini paylaşan Brown gönderisine, “Plaj günü” notunu ekledi. Güneşten yanan yüzünü ve doğal halini paylaşan Brown’un gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.



